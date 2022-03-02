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19:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — «Кубань»: Максименко и Бакаев — в старте на матч БЕТСИТИ Кубка России

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «Кубани».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Кубок России 2021/2022
1/8 финала, 2.03.2022, 20:00

Спартак0Кубань0

Об этом сообщает официальный Twitter красно-белых 2 марта. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Айртон, Джикия, Кофрие, Литвинов — Умяров, Мартинс, Хлусевич, Промес, Бакаев — Николсон.

Запасные: Селихов, Жиго, Кутепов, Н. Чернов, Рассказов, Денисов, Классен, Пруцев, Зобнин, Ларссон, Игнатов, Соболев.

Матч «Спартак» — «Кубань» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.

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