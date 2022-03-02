«Спартак» забил шесть голов «Кубани» в ⅛ финала Кубка России по футболу
Для итальянского специалиста Паоло Ваноли победа стала первой у руля красно-белых.
Спартак
КубаньКубок России: результаты и календарь
Для итальянского специалиста Паоло Ваноли победа стала первой у руля красно-белых.
Московский «Спартак» разгромил краснодарскую «Кубань» в ⅛ финала Кубка России по футболу со счётом 6:1. Встреча прошла на столичном стадионе «Открытие банк арена».
Хет-трик оформил ямайский новичок «Спартака» Шамар Николсон.
Два гола забил голландский полузащитник команды Квинси Промес, один раз ворота соперников поразил шведский форвард Джордан Ларссон.
Ранее в четвертьфинал Кубка России вышли московское «Динамо», владикавказская «Алания» и столичный ЦСКА. Жеребьёвка следующей стадии турнира пройдёт в пятницу, 4 марта.