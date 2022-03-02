«Спартак» забил шесть голов «Кубани» в ⅛ финала Кубка России по футболу

Московский «Спартак» разгромил краснодарскую «Кубань» в ⅛ финала Кубка России по футболу со счётом 6:1. Встреча прошла на столичном стадионе «Открытие банк арена».

Хет-трик оформил ямайский новичок «Спартака» Шамар Николсон.

Два гола забил голландский полузащитник команды Квинси Промес, один раз ворота соперников поразил шведский форвард Джордан Ларссон.