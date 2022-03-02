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22:07 (мск), источник: Life.ru

«Спартак» забил шесть голов «Кубани» в ⅛ финала Кубка России по футболу

Для итальянского специалиста Паоло Ваноли победа стала первой у руля красно-белых.

Спартак
КубаньКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Московский «Спартак» разгромил краснодарскую «Кубань» в ⅛ финала Кубка России по футболу со счётом 6:1. Встреча прошла на столичном стадионе «Открытие банк арена».

Хет-трик оформил ямайский новичок «Спартака» Шамар Николсон.

Два гола забил голландский полузащитник команды Квинси Промес, один раз ворота соперников поразил шведский форвард Джордан Ларссон.

Ранее в четвертьфинал Кубка России вышли московское «Динамо», владикавказская «Алания» и столичный ЦСКА. Жеребьёвка следующей стадии турнира пройдёт в пятницу, 4 марта.

Спартак
6:1
Первый тайм: 3:0
Кубань
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