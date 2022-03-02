«Спартак» устроил разнос в Кубке России. Так легко ему не было даже в товарищеских матчах

Футбол Кубок России 2021/2022 1/8 финала, 2.03.2022, 20:00 Спартак 6 Кубань 1

«Спартак» мало на что претендует в РПЛ, зато вовсю борется в Кубке России. Правда, в ⅛ финала бороться и не пришлось. К красно-белым приехала «Кубань» — получилось так легко, как не было даже в товарищеских матчах на зимних сборах.

«Спартак» вышел играть полуосновой. Место в воротах занял Александр Максименко, который не играл в официальных матчах с 24 октября (тогда красно-белые влетели «Зениту» со счётом 1:7). В защите вместо Самуэля Жиго вышел Максимилиано Кофрие, место Виктора Мозеса на правом фланге занял новичок Даниил Хлусевич, а в нападении рядом с Квинси Промесом оказались Зелимхан Бакаев и Шамар Николсон.

«Кубани», которая после перерождения играет в ФНЛ (16-е место в таблице), было тяжело с первых же минут. «Спартак» прижал соперника и активно атаковал через правый фланг. Одна из таких атак привела к голу. Первый мяч залетел в ворота уже на 6-й минуте от Квинси Промеса.

Несмотря на явное преимущество в атаке, «Спартак» не был идеален сзади. При счёте 1:0 футболисты «Кубани» даже выходили вдвоём против одного защитника, но их подвело исполнение паса. На 17-й минуте красно-белые заработали штрафной, которого вообще не должно было быть — игрок гостей просто забыл убрать руку, и мяч в неё попал. «Спартаку» ещё и помог рикошет от головы защитника, который прыгнул выше всех в стенке. 2:0 — дубль Промеса.

Следующего гола пришлось ждать всего три минуты. «Спартак» снова атаковал через правый фланг, и оборона «Кубани» рассыпалась. Хлусевич прострелил, а защитники, видимо, пытались сделать офсайд, которого не могло быть. Так Николсон забил дебютный гол за «Спартак». От четвёртого мяча в первом тайме «Кубань» спас офсайд. «Спартак» под конец откровенно расслабился, но соперник всё равно ничего не предложил. Статистика красноречива: 62 процента владения мячом, по ударам — 10:3, в створ — 7:2. Всё в пользу «Спартака».

Во втором тайме картина практически не изменилась. «Спартак» без особых проблем доводил атаки до ударов с опасных позиций. Единственное отличие от первой 45-минутки — «Кубань» стала острее отвечать и даже забила после подачи со штрафного. Хотя и тут отличился игрок «Спартака» — Георгий Джикия головой запулил по своим.

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Иллюзия интриги быстро испарилась. Спустя семь минут счёт вновь изменился — Николсон оформил дубль, так и не встретив внятного сопротивления в штрафной. Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в последующие минуты произвёл несколько замен. Из интересного: дебюты Данила Пруцева и бывшего защитника ЦСКА Никиты Чернова.

Апофеозом вседозволенности стал гол Джордана Ларссона. Швед на 83-й минуте сместился с фланга в центр и уложил мяч в дальний угол. Это второй гол форварда в этом сезоне. Первый Ларссон забил 20 октября «Лестеру» в Лиге Европы. А на 86-й минуте добавил Николсон. Нападающий оформил хет-трик, реализовав такой же момент, какой был у Романа Зобнина в матче с ЦСКА несколько дней назад. Россиянину, в отличие от Шамара, забить не удалось.