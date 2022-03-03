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22:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились все участники четвертьфинала Кубка России по футболу

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Стали известны все восемь команд, которые вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу.

Кубок России: результаты и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

В ¼ финала сыграют московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак», владикавказская «Алания», красноярский «Енисей», казанский «Рубин», калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Действующий обладатель Кубка России столичный «Локомотив» завершил свое выступление на турнире в ⅛ финала.

Жеребьёвка четвертьфинала Кубка России пройдёт в пятницу.

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