Определились все участники четвертьфинала Кубка России по футболу

В ¼ финала сыграют московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак», владикавказская «Алания», красноярский «Енисей», казанский «Рубин», калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Действующий обладатель Кубка России столичный «Локомотив» завершил свое выступление на турнире в ⅛ финала.