Определились все участники четвертьфинала Кубка России по футболу
Кубок России: результаты и календарь
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Стали известны все восемь команд, которые вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Стали известны все восемь команд, которые вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу.
В ¼ финала сыграют московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак», владикавказская «Алания», красноярский «Енисей», казанский «Рубин», калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Действующий обладатель Кубка России столичный «Локомотив» завершил свое выступление на турнире в ⅛ финала.
Жеребьёвка четвертьфинала Кубка России пройдёт в пятницу.