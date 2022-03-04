Результаты жеребьевки ¼ финала Кубка России сезона-2021/2022
Сегодня, 4 февраля, состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка России по футболу сезона-2021/2022.
ЦСКА
Спартак
Алания
Зенит
Енисей
Рубин
Балтика
Динамо
Сегодня, 4 февраля, состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Участие в ¼ финала примут 3 команды из ФНЛ и 5 команд из РПЛ.
Результаты жеребьёвки:
Матчи ¼ финала турнира пройдут в период с 19 по 21 апреля. Полуфинальные игры — 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.
Действующим победителем турнира является московский «Локомотив». В ⅛ финала нынешнего розыгрыша железнодорожники уступили «Енисею» (0:4). Финалист прошлого розыгрыша — «Крылья Советов».
Победитель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок России с победителем чемпионата страны или в случае золотого дубля — с серебряным призёром.