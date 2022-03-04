Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Салернитана
Футбол. Зарубежный
23:00
Лорьян
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Севилья
Футбол. Кубок России
3.03
Зенит
КАМАЗ
60
Футбол. Зарубежный
5.03
Лестер
Лидс
Все события
Фоторепортажи
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
16:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Результаты жеребьевки ¼ финала Кубка России сезона-2021/2022

Сегодня, 4 февраля, состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка России по футболу сезона-2021/2022.

ЦСКА
Спартак
Алания
Зенит
Енисей
Рубин
Балтика
Динамо
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 4 февраля, состоялась жеребьёвка четвертьфинала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Участие в ¼ финала примут 3 команды из ФНЛ и 5 команд из РПЛ.

Результаты жеребьёвки:

  • ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)
  • «Алания» (Владикавказ) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
  • «Енисей» (Красноярск) — «Рубин» (Казань)
  • «Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва)

Матчи ¼ финала турнира пройдут в период с 19 по 21 апреля. Полуфинальные игры — 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.

Действующим победителем турнира является московский «Локомотив». В ⅛ финала нынешнего розыгрыша железнодорожники уступили «Енисею» (0:4). Финалист прошлого розыгрыша — «Крылья Советов».

Победитель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок России с победителем чемпионата страны или в случае золотого дубля — с серебряным призёром.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь