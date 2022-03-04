Мощнейший кубковый жребий: третья победа ЦСКА над «Спартаком» или реабилитация Ваноли?
В ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России нас ждет очередное московское дерби.
В ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России нас ждет очередное московское дерби.
В последние годы кубковые финалы нечасто радуют громкими вывесками. Почти всегда друг с другом играют фаворит и аутсайдер, а иногда и кто-то вроде «Тосно» с «Авангардом».
Зато на пути к финалу почти всегда мы видим матчи-бомбы. В сезоне-2019/20 таких было сразу два: в полуфинале встречались «Зенит» со «Спартаком», а стадией ранее мы смотрели огненное дерби. Вы вряд ли его забыли: красно-белые прямо перед началом пандемии победили ЦСКА со счетом 3:2, забив победный гол в овертайме, причем в меньшинстве. Удаление Понсе, потасовка в перерыве и Виктор Гончаренко, отказавшийся пожимать руку Доменико Тедеско, — тот матч надолго запомнился всем.
Тогда «Спартак» был близок к уникальному достижению — обыграть ЦСКА трижды за сезон. Но после выхода с карантина красно-синие победили, так что хет-трик оформить не удалось. Теперь уже у армейцев есть прекрасная возможность сделать это. В сентябре ЦСКА победил «Спартак» дома, на прошлой неделе — в гостях. А в апреле появится отличный шанс лишить красно-белых места в полуфинале. Игра, кстати, состоится на «ВЭБ Арене».
Но очевидно, что и у «Спартака» высочайшая мотивация. Цель красно-белых — победа в кубковом турнире. Ее как раз после поражения в недавнем дерби еще раз озвучил Паоло Ваноли. Итальянец подчеркнул, что «Спартак» давно не выигрывал трофеи и его настрой в Кубке максимален. Кроме того, у Ваноли с прошлой недели есть и личная мотивация. После 0:2 с ЦСКА его в соцсетях в шутку прозвали Дваноли, и, может быть, тренер об этом знает.
Нет сомнений, что «Спартак» с ЦСКА впитают в себя основное внимание публики в четвертьфинале. Но в других матчах тоже будут играть претенденты на титул. Остальные три пары разбились красиво: в них представители ФНЛ-1 примут дома команды из РПЛ. Теоретически в полуфинале могут оказаться сразу три клуба из второй по силе лиги страны, хотя в каждом противостоянии они — аутсайдеры. «Балтика», «Енисей» и «Алания» не входят в тройку ФНЛ-1, но рассчитывают выйти в премьер-лигу.
В этом контексте особенно интересна встреча «Алании» и «Зенита». Как известно, команда Спартака Гогниева еще в прошлом сезоне должна была бороться за место в РПЛ в стыковых матчах, но не получила лицензию. Сейчас «Алания» проводит домашние встречи в Грозном и там же будет принимать действующего чемпиона России.
«Зениту», как и «Динамо», «Рубину», «Спартаку» и ЦСКА, кубковый турнир тоже важен. Есть риск, что в РПЛ в этом сезоне разыгрывается только первое место, а значит, повышается значимость Кубка — это полноценный трофей, на который нужно тратить силы.
Гоша Чернов