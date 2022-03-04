Мощнейший кубковый жребий: третья победа ЦСКА над «Спартаком» или реабилитация Ваноли?

В последние годы кубковые финалы нечасто радуют громкими вывесками. Почти всегда друг с другом играют фаворит и аутсайдер, а иногда и кто-то вроде «Тосно» с «Авангардом».

Зато на пути к финалу почти всегда мы видим матчи-бомбы. В сезоне-2019/20 таких было сразу два: в полуфинале встречались «Зенит» со «Спартаком», а стадией ранее мы смотрели огненное дерби. Вы вряд ли его забыли: красно-белые прямо перед началом пандемии победили ЦСКА со счетом 3:2, забив победный гол в овертайме, причем в меньшинстве. Удаление Понсе, потасовка в перерыве и Виктор Гончаренко, отказавшийся пожимать руку Доменико Тедеско, — тот матч надолго запомнился всем.

Тогда «Спартак» был близок к уникальному достижению — обыграть ЦСКА трижды за сезон. Но после выхода с карантина красно-синие победили, так что хет-трик оформить не удалось. Теперь уже у армейцев есть прекрасная возможность сделать это. В сентябре ЦСКА победил «Спартак» дома, на прошлой неделе — в гостях. А в апреле появится отличный шанс лишить красно-белых места в полуфинале. Игра, кстати, состоится на «ВЭБ Арене».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Carw10fsYGk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Carw10fsYGk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Carw10fsYGk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но очевидно, что и у «Спартака» высочайшая мотивация. Цель красно-белых — победа в кубковом турнире. Ее как раз после поражения в недавнем дерби еще раз озвучил Паоло Ваноли. Итальянец подчеркнул, что «Спартак» давно не выигрывал трофеи и его настрой в Кубке максимален. Кроме того, у Ваноли с прошлой недели есть и личная мотивация. После 0:2 с ЦСКА его в соцсетях в шутку прозвали Дваноли, и, может быть, тренер об этом знает.

Нет сомнений, что «Спартак» с ЦСКА впитают в себя основное внимание публики в четвертьфинале. Но в других матчах тоже будут играть претенденты на титул. Остальные три пары разбились красиво: в них представители ФНЛ-1 примут дома команды из РПЛ. Теоретически в полуфинале могут оказаться сразу три клуба из второй по силе лиги страны, хотя в каждом противостоянии они — аутсайдеры. «Балтика», «Енисей» и «Алания» не входят в тройку ФНЛ-1, но рассчитывают выйти в премьер-лигу.

В этом контексте особенно интересна встреча «Алании» и «Зенита». Как известно, команда Спартака Гогниева еще в прошлом сезоне должна была бороться за место в РПЛ в стыковых матчах, но не получила лицензию. Сейчас «Алания» проводит домашние встречи в Грозном и там же будет принимать действующего чемпиона России.

«Зениту», как и «Динамо», «Рубину», «Спартаку» и ЦСКА, кубковый турнир тоже важен. Есть риск, что в РПЛ в этом сезоне разыгрывается только первое место, а значит, повышается значимость Кубка — это полноценный трофей, на который нужно тратить силы.