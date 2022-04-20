ЦСКА — «Спартак»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Легендарное дерби всегда интересно само по себе, но сегодня это, во-первых, четвертьфинал Кубка России, то есть у игры точно будет победитель, во-вторых, для обоих амбициозных клубов это последняя возможность выиграть хоть что-то в этом противоречивом сезоне.

Для «Спартака» Кубок — единственная спортивная задача, потому что в матчах чемпионата Паоло Ваноли остается лишь искать футбол, который он, руководство клуба и болельщики хотели бы видеть в следующем сезоне. Бодро начинавший весну ЦСКА трижды подряд потерял очки и теперь вряд ли способен дотянуться до второго места, а защита третьей позиции от нападок «Сочи», «Краснодара» и «Локомотива» — не совсем то, к чему привыкли болельщики красно-синих. До Кубка всего три шага, и это отличный шанс спасти сезон для обоих московских коллективов.

На что ставить

Легендарное московское дерби всегда максимально интересно и непредсказуемо. В 20 последних очных встречах 10 побед у ЦСКА, 9 — у «Спартака», и лишь раз команды сыграли вничью. С учетом неровной формы обеих команд можно ждать от сегодняшнего матча всего, чего угодно. И у ЦСКА, и у «Спартака» достаточно ярко проявляют себя в атаке новички, но появились явные проблемы с обороной. Кадровые потери есть и там, и там, но у «Спартака» они выглядят серьезнее: вряд ли к дерби на 100 процентов восстановится Квинси Промес, а Александру Селихову, если он займет место в воротах, придется играть после длительной паузы.

Исход кубковой встречи может быть любым, шансы примерно равные, но ни спартаковцы, ни армейцы не станут отсиживаться в обороне, а в 8 из последних 10 очных дерби играла ставка «обе забьют». Поэтому мы смело рекомендуем сделать ее и в этот раз, а вместе с тоталом «больше 2.5» БК Olimpbet дает на нее коэффициент 2.52, и от этого просмотр дерби станет для вас еще азартнее.

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