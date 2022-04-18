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17:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Широков — о дерби с ЦСКА: По моей информации, Селихов выздоровел и готов играть

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча ¼ финала Кубка России, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

«У ЦСКА сейчас тоже остался единственный шанс на трофей в этом сезоне. Безусловно, у “Спартака” есть шансы на победу в этой встрече. Впереди не просто дерби, а четвертьфинал Кубка. Это матч непримиримых соперников на хорошей стадии, где у каждой команды есть возможность бороться за трофей.

Что ожидать от матча без Промеса? “Спартак” и без него выигрывает. По тому, как он играл последние полгода, говорить о том, что он безоговорочный лидер, лично я не могу. Отсутствие Селихова? По моей информации, он выздоровел и готов играть. Другое дело поставят его или нет. Тут вопрос к тренерскому штабу», — сказал Широков «СЭ».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 апреля на стадионе ВЭБ Арена (Москва, Россия). Начало — в 19.30 по московскому времени.

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