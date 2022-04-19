Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.04
Барселона
Кадис
01
Футбол. Зарубежный
18.04
Аталанта
Верона
12
Футбол. Зарубежный
18.04
Наполи
Рома
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Алавес
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
Динамо
Футбол. Зарубежный
22:00
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
3.03
Зенит
КАМАЗ
60
3.03
Балтика
Чайка
30
3.03
Рубин
Ротор
21
3.03
Локомотив
Енисей
04
2.03
Спартак
Кубань
61
2.03
Сочи
ЦСКА
12
2.03
Алания
Арсенал Т
10
1.03
Динамо
Нижний Новгород
30
Футбол. Кубок России. Все результаты
00:28 (мск), источник: ТАСС

Матчем «Балтика» — «Динамо» стартует ¼ финала Кубка России по футболу

ТАСС, 19 апреля. Стадия ¼ финала Бетсити — Кубка России по футболу начнется во вторник матчем между «Балтикой» из Калининграда и московским «Динамо». Еще три четвертьфинальных встречи пройдут 20 апреля, в этот день состоятся игры «Енисей» — «Рубин», «Алания» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».

Динамо
БалтикаКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч «Балтика» — «Динамо» пройдет на стадионе «Калининград» и начнется в 20:00 мск. Игру обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым. Его помощниками станут Адлан Хатуев и Алексей Воронцов, резервным арбитром назначен Евгений Буланов. Игра состоится без использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за отсутствия технической возможности.

Футбол

Кубок России 2021/2022
1/4 финала, 19.04.2022, 20:00

Балтика-Динамо-

«Балтика» в прошлом сезоне заняла шестое место в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ-1), поэтому начала Кубок России с элитного группового раунда. Калининградская команда попала в группу 8 с «Саранском» и подмосковными «Химками» и заняла в ней первое место. На стадии ⅛ финала «Балтика» дома победила «Чайку» из Ростовской области, встреча завершилась со счетом 3:0.

«Динамо» также начало участие в кубке страны с элитного раунда. Московская команда попала в группу 11 вместе с «Оренбургом» и ставропольским «Динамо», бело-голубые заняли первое место в группе. На стадии ⅛ финала «Динамо» на своем поле выиграло у «Нижнего Новгорода» со счетом 3:0.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 52 очка в 25 матчах. В матче 25-го тура бело-голубые на своем поле победили грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. «Балтика» с 52 очками в 33 играх располагается на седьмой позиции в турнирной таблице ФНЛ-1. В прошлом туре калининградская команда в гостях выиграла у команды «Олимп — Долгопрудный».

Спустя два месяца

20 апреля ЦСКА на своем поле сыграет со «Спартаком», встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:30 мск. Красно-белые вступили в борьбу за Кубок России со стадии ⅛ финала, так как команда по итогам прошлого сезона квалифицировалась в еврокубки. ЦСКА начал турнир с элитного группового раунда, армейцы выиграли группу 10 с ижевским «Зенитом» и липецким «Металлургом». На стадии ⅛ финала «Спартак» на своем поле победил краснодарскую «Кубань» (6:1), ЦСКА на выезде оказался сильнее «Сочи» (2:1).

Футбол

Кубок России 2021/2022
1/4 финала, 20.04.2022, 19:30

ЦСКА-Спартак-

«Спартак» и ЦСКА встретятся во второй раз за почти два месяца. 26 февраля армейцы на выезде победили красно-белых со счетом 2:0 в матче 19-го тура РПЛ. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка в 25 матчах, красно-белые с 31 очком располагаются на десятой позиции. В прошлом туре ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» (1:1), «Спартак» не сумел обыграть казанский «Рубин» (1:1).

Команды ранее встречались в Кубке России в сезоне-2019/20. Тогда «Спартак» в дополнительное время дома победил ЦСКА со счетом 3:2 в четвертьфинале. Предстоящая встреча состоится на поле армейцев. Последний раз красно-белые побеждали ЦСКА на выезде 30 апреля 2017 года, встреча чемпионата России завершилась со счетом 3:0.

В составе ЦСКА могут не сыграть нападающий Егор Ушаков и полузащитник Хесус Медина, которые пропустили матч с «Уфой» из-за того, что не полностью восстановились после игры армейцев с подмосковными «Химками» (2:4). Также в матче не примет участие защитник Кирилл Набабкин, у которого диагностировали мышечное повреждение. У «Спартака» может не сыграть полузащитник Наиль Умяров, который получил травму задней поверхности бедра в матче с «Рубином», также под вопросом участие полузащитника Квинси Промеса, который не играл в последних двух матчах команды. Встречу также пропустят защитники Павел Маслов и Илья Кутепов.

Футбол

Кубок России 2021/2022
1/4 финала, 20.04.2022, 17:00

Алания-Зенит-

Другие матчи Кубка России

В среду владикавказская «Алания» дома сыграет с петербургским «Зенитом», встреча пройдет на стадионе имени Билимханова в Грозном и начнется в 17:00 мск. «Алания» в сезоне-2021/22 проводит домашние матчи в Грозном, так как на стадионе «Спартак» во Владикавказе проходят ремонтные работы, которые завершатся в 2023 году.

«Зенит» в прошлом сезоне стал победителем чемпионата России и квалифицировался в Лигу чемпионов, благодаря чему начал выступление в кубке страны с ⅛ финала, сине-бело-голубые на этой стадии победили КАМАЗ из Набережных Челнов (6:0). «Алания» заняла четвертое место в турнирной таблице ФНЛ-1 прошлого сезона, поэтому стартовала в Кубке России с элитного группового этапа. Владикавказский клуб выиграл группу 6, в которой также выступали «Легион-Динамо» и «Уфа». На стадии ⅛ финала «Алания» дома победила тульский «Арсенал» (1:0).

Футбол

Кубок России 2021/2022
1/4 финала, 20.04.2022, 14:30

Енисей-Рубин-

В другом матче среды «Рубин» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем», встреча начнется в 14:30 мск. Встреча пройдет без использования VAR из-за отсутствия технической возможности. Казанская команда по итогам прошлого сезона квалифицировалась в еврокубки, из-за чего начала участие в Кубке России со стадии ⅛ финала, где на своем поле победила волгоградский «Ротор» (2:1).

«Енисей» стартовал со стадии 1/64 финала. В этом матче красноярская команда победила «Акрон» со счетом 2:1. Затем «Енисей» выиграл группу 9 с самарскими «Крыльями Советов» и командой «Знамя». На стадии ⅛ финала красноярский клуб на выезде победил действующего обладателя Кубка России московский «Локомотив» (4:0).

Самым титулованным клубом в истории Кубка России является «Локомотив», в активе которого девять побед. Финал нынешнего розыгрыша состоится 29 мая 2022 года. Место проведения решающей игры турнира будет определено позднее.

 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь