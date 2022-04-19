Матчем «Балтика» — «Динамо» стартует ¼ финала Кубка России по футболу

Матч «Балтика» — «Динамо» пройдет на стадионе «Калининград» и начнется в 20:00 мск. Игру обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым. Его помощниками станут Адлан Хатуев и Алексей Воронцов, резервным арбитром назначен Евгений Буланов. Игра состоится без использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за отсутствия технической возможности.

Футбол Кубок России 2021/2022 1/4 финала, 19.04.2022, 20:00 Балтика - Динамо -

«Балтика» в прошлом сезоне заняла шестое место в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ-1), поэтому начала Кубок России с элитного группового раунда. Калининградская команда попала в группу 8 с «Саранском» и подмосковными «Химками» и заняла в ней первое место. На стадии ⅛ финала «Балтика» дома победила «Чайку» из Ростовской области, встреча завершилась со счетом 3:0.

«Динамо» также начало участие в кубке страны с элитного раунда. Московская команда попала в группу 11 вместе с «Оренбургом» и ставропольским «Динамо», бело-голубые заняли первое место в группе. На стадии ⅛ финала «Динамо» на своем поле выиграло у «Нижнего Новгорода» со счетом 3:0.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 52 очка в 25 матчах. В матче 25-го тура бело-голубые на своем поле победили грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. «Балтика» с 52 очками в 33 играх располагается на седьмой позиции в турнирной таблице ФНЛ-1. В прошлом туре калининградская команда в гостях выиграла у команды «Олимп — Долгопрудный».

Спустя два месяца

20 апреля ЦСКА на своем поле сыграет со «Спартаком», встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:30 мск. Красно-белые вступили в борьбу за Кубок России со стадии ⅛ финала, так как команда по итогам прошлого сезона квалифицировалась в еврокубки. ЦСКА начал турнир с элитного группового раунда, армейцы выиграли группу 10 с ижевским «Зенитом» и липецким «Металлургом». На стадии ⅛ финала «Спартак» на своем поле победил краснодарскую «Кубань» (6:1), ЦСКА на выезде оказался сильнее «Сочи» (2:1).

Футбол Кубок России 2021/2022 1/4 финала, 20.04.2022, 19:30 ЦСКА - Спартак -

«Спартак» и ЦСКА встретятся во второй раз за почти два месяца. 26 февраля армейцы на выезде победили красно-белых со счетом 2:0 в матче 19-го тура РПЛ. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка в 25 матчах, красно-белые с 31 очком располагаются на десятой позиции. В прошлом туре ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» (1:1), «Спартак» не сумел обыграть казанский «Рубин» (1:1).

Команды ранее встречались в Кубке России в сезоне-2019/20. Тогда «Спартак» в дополнительное время дома победил ЦСКА со счетом 3:2 в четвертьфинале. Предстоящая встреча состоится на поле армейцев. Последний раз красно-белые побеждали ЦСКА на выезде 30 апреля 2017 года, встреча чемпионата России завершилась со счетом 3:0.

В составе ЦСКА могут не сыграть нападающий Егор Ушаков и полузащитник Хесус Медина, которые пропустили матч с «Уфой» из-за того, что не полностью восстановились после игры армейцев с подмосковными «Химками» (2:4). Также в матче не примет участие защитник Кирилл Набабкин, у которого диагностировали мышечное повреждение. У «Спартака» может не сыграть полузащитник Наиль Умяров, который получил травму задней поверхности бедра в матче с «Рубином», также под вопросом участие полузащитника Квинси Промеса, который не играл в последних двух матчах команды. Встречу также пропустят защитники Павел Маслов и Илья Кутепов.

Футбол Кубок России 2021/2022 1/4 финала, 20.04.2022, 17:00 Алания - Зенит -

Другие матчи Кубка России

В среду владикавказская «Алания» дома сыграет с петербургским «Зенитом», встреча пройдет на стадионе имени Билимханова в Грозном и начнется в 17:00 мск. «Алания» в сезоне-2021/22 проводит домашние матчи в Грозном, так как на стадионе «Спартак» во Владикавказе проходят ремонтные работы, которые завершатся в 2023 году.

«Зенит» в прошлом сезоне стал победителем чемпионата России и квалифицировался в Лигу чемпионов, благодаря чему начал выступление в кубке страны с ⅛ финала, сине-бело-голубые на этой стадии победили КАМАЗ из Набережных Челнов (6:0). «Алания» заняла четвертое место в турнирной таблице ФНЛ-1 прошлого сезона, поэтому стартовала в Кубке России с элитного группового этапа. Владикавказский клуб выиграл группу 6, в которой также выступали «Легион-Динамо» и «Уфа». На стадии ⅛ финала «Алания» дома победила тульский «Арсенал» (1:0).

Футбол Кубок России 2021/2022 1/4 финала, 20.04.2022, 14:30 Енисей - Рубин -

В другом матче среды «Рубин» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем», встреча начнется в 14:30 мск. Встреча пройдет без использования VAR из-за отсутствия технической возможности. Казанская команда по итогам прошлого сезона квалифицировалась в еврокубки, из-за чего начала участие в Кубке России со стадии ⅛ финала, где на своем поле победила волгоградский «Ротор» (2:1).

«Енисей» стартовал со стадии 1/64 финала. В этом матче красноярская команда победила «Акрон» со счетом 2:1. Затем «Енисей» выиграл группу 9 с самарскими «Крыльями Советов» и командой «Знамя». На стадии ⅛ финала красноярский клуб на выезде победил действующего обладателя Кубка России московский «Локомотив» (4:0).