Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Валенсия
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
22:00
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
40
Футбол. Зарубежный
20:00
Мальорка
Алавес
21
Футбол. Кубок России
20:00
Балтика
Динамо
П 4:5
11
Футбол. Кубок России
20.04
Енисей
Рубин
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
20:00
Балтика
Динамо
П 4:5
11
3.03
Зенит
КАМАЗ
60
3.03
Балтика
Чайка
30
3.03
Рубин
Ротор
21
3.03
Локомотив
Енисей
04
2.03
Спартак
Кубань
61
2.03
Сочи
ЦСКА
12
2.03
Алания
Арсенал Т
10
Футбол. Кубок России. Все результаты
22:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» в серии пенальти победило «Балтику» в четвертьфинале Кубка России

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Московское «Динамо» в серии пенальти обыграло калининградскую «Балтику» в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу.

Балтика
ДинамоКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Основное время встречи, прошедшей в Калининграде, завершилось со счетом 1:1. На гол Дениса Макарова (35-я минута) хозяева ответили точным ударом Ишхана Гелояна (85). На 33-й минуте у «бело-голубых» был заменен полузащитник Никола Моро, который разбил лицо в кровь в результате столкновения с игроком «Балтики». Победу в серии пенальти одержало «Динамо» со счетом 5:4.

Судейские бригады матчей ¼ финала Кубка России выходят на поле со специальными нашивками в знак поддержки всемирного месяца распространения информации об аутизме и перечислят часть гонорара за работу на играх на благотворительность.

Соперник «Динамо» по полуфиналу определится позднее по итогам жеребьевки. «Бело-голубые» семь раз становились обладателями Кубка страны (один раз в российской истории).

В текущем сезоне «Динамо» занимает второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и сохраняет шансы на чемпионство. «Балтика» идет на седьмой строчке в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Балтика
1:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
 'Эскортницы, 100%': комментатор унизил спортсменок из России в прямом эфире
'Россия не будет унижаться': шахматисты дерзко ответили Западу
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь