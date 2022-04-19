«Динамо» в серии пенальти победило «Балтику» в четвертьфинале Кубка России
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Московское «Динамо» в серии пенальти обыграло калининградскую «Балтику» в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Московское «Динамо» в серии пенальти обыграло калининградскую «Балтику» в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу.
Основное время встречи, прошедшей в Калининграде, завершилось со счетом 1:1. На гол Дениса Макарова (35-я минута) хозяева ответили точным ударом Ишхана Гелояна (85). На 33-й минуте у «бело-голубых» был заменен полузащитник Никола Моро, который разбил лицо в кровь в результате столкновения с игроком «Балтики». Победу в серии пенальти одержало «Динамо» со счетом 5:4.
Судейские бригады матчей ¼ финала Кубка России выходят на поле со специальными нашивками в знак поддержки всемирного месяца распространения информации об аутизме и перечислят часть гонорара за работу на играх на благотворительность.
Соперник «Динамо» по полуфиналу определится позднее по итогам жеребьевки. «Бело-голубые» семь раз становились обладателями Кубка страны (один раз в российской истории).
В текущем сезоне «Динамо» занимает второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и сохраняет шансы на чемпионство. «Балтика» идет на седьмой строчке в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).