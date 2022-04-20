Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.04
Вильярреал
Валенсия
20
Футбол. Зарубежный
19.04
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
40
Футбол. Зарубежный
19.04
Бетис
Эльче
01
Футбол. Зарубежный
19.04
Мальорка
Алавес
21
Футбол. Кубок России
19.04
Балтика
Динамо
П 4:5
11
Футбол. Кубок России
14:30
Енисей
Рубин
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
19.04
Балтика
Динамо
П 4:5
11
3.03
Зенит
КАМАЗ
60
3.03
Балтика
Чайка
30
3.03
Рубин
Ротор
21
3.03
Локомотив
Енисей
04
2.03
Спартак
Кубань
61
2.03
Сочи
ЦСКА
12
2.03
Алания
Арсенал Т
10
Футбол. Кубок России. Все результаты
01:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартаку» в дерби с ЦСКА отступать некуда. Ноль трофеев на столетие Ваноли могут не простить

У красно-белых много проблем, а помочь спасти сезон может только победа над армейцами.

ЦСКА
СпартакКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Паоло Ваноли зашел в ситуацию, когда отступать одновременно и некуда, и некогда, да и просто не стильно.

Сам «Спартак» в год столетия выглядит каким-то поникшим и исчерпавшим себя. Второй тайм матча с очень слабым «Рубином», который до игры на «Открытие Банк Арене» из шести встреч после рестарта РПЛ уступил в пяти, вроде бы мог вселить в болельщиков надежду. Но почему-то, напротив, ее выкачал. Причем, понятно почему.

Если говорить языком бокса, то вряд ли зрители оценят 150 идентичных ударов прямым левой. Особенно если 149 из них цели не достали. Против казанцев красно-белые после перерыва были напористы, но неизобретательны, пытаясь взять соперника одним маневром. Собственно, поэтому и забили только один мяч. Ведь не сказать, что москвичи создали широчайший спектр моментов. Скорее, обычное напряжение на чужой половине.

Футбол

Кубок России 2021/2022
1/4 финала, 20.04.2022, 19:30

ЦСКА-Спартак-

Тогда как «Спартак» люди любят за изобретательность. Это помимо победных традиций и спортивной воли.

Впрочем, перед сшибкой с ЦСКА в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России обо всем лишнем можно забыть. Не хочу о банальностях вроде «дерби Всея Руси» и «битва двух систем». Весь накал содержится в конкретном моменте. Смотрите, с одной стороны армейцы с очень дорогими (потенциально) и качественными легионерами, взорвавшие чемпионат после рестарта, но затем резко потухшие, как перегоревшая лампочка. С другой — «Спартак», с новым менеджментом, огромным набором новичков и кошмарно-юбилейными результатами.

С обеих сторон мотивации чуть меньше, чем букв в 14-томной «Всемирной истории». ЦСКА надо что-то выиграть с Языджи и компанией, поскольку трофей и стимулов для подписания полноценных контрактов иностранцам добавит, и станет логическим профитом от мощного зимнего усиления. Последнее, кстати, подходит и к «Спартаку»: усиление есть — результата нет. Но у красно-белых необычный сезон, который случается раз в сотню лет. И выиграть что-то именно сейчас — лучшее, что только можно придумать. А кубок — главный и единственный доступный на сегодня трофей.

Три любые победы — сезон спасен. Не только для Ваноли, но и для Луки Каттани, Заремы Салиховой и Леонида Федуна.

Однако у «Спартака» — реальные проблемы.

Источник: Спорт-Экспресс

Во-первых, уехал Айртон и вряд ли сможет ли выйти на поле Мозес, получивший повреждение во встрече с «Рубином». То есть на флангах обороны могут остаться Хлусевич и Классен. Но если к первому все привыкли, то возможности второго никто толком не знает. Насколько я слышал, на тренировках Леон никого не впечатляет, поэтому, скорее всего, на краю выйдет кто-то другой. Надеюсь, Зобнин.

Во-вторых, вылетел Умяров. С отрывом лучший футболист центра поля по продвижению мяча через пас. Кстати, с его уходом центр красно-белых против казанцев потерял такие нужные эластичность и непредсказуемость. С ЦСКА там точно выйдет Мартинс, а вот за второе место поборются Пруцев и Зобнин. Если Роман в итоге не закроет фланг.

В-третьих, есть проблемы с выбором схемы. Что лучше? 3−4−1−2, сработавшая против «Арсенала», но которую сломал Слуцкий? Или 3−4−3, создавшая ураганное давление на «Рубин» и позволившая забить важный гол?

В-четвертых, не исключено, что не будет Квинси Промеса, а он, как ни крути, всегда потенциальная возможность для неожиданного удара, дриблинга или передачи.

Источник: Спорт-Экспресс

Словом, «Спартак» сейчас действительно в невероятно тяжелой ситуации. Но ведь только подобные положения и создают героев, которые, кстати, красно-белым сейчас нужны как никогда. Потому что если получится по другому, то летом могут последовать изменения в тренерском штабе и менеджменте.

Максим Никитин

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь