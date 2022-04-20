«Спартаку» в дерби с ЦСКА отступать некуда. Ноль трофеев на столетие Ваноли могут не простить

Паоло Ваноли зашел в ситуацию, когда отступать одновременно и некуда, и некогда, да и просто не стильно.

Сам «Спартак» в год столетия выглядит каким-то поникшим и исчерпавшим себя. Второй тайм матча с очень слабым «Рубином», который до игры на «Открытие Банк Арене» из шести встреч после рестарта РПЛ уступил в пяти, вроде бы мог вселить в болельщиков надежду. Но почему-то, напротив, ее выкачал. Причем, понятно почему.

Если говорить языком бокса, то вряд ли зрители оценят 150 идентичных ударов прямым левой. Особенно если 149 из них цели не достали. Против казанцев красно-белые после перерыва были напористы, но неизобретательны, пытаясь взять соперника одним маневром. Собственно, поэтому и забили только один мяч. Ведь не сказать, что москвичи создали широчайший спектр моментов. Скорее, обычное напряжение на чужой половине.

Футбол Кубок России 2021/2022 1/4 финала, 20.04.2022, 19:30 ЦСКА - Спартак -

Тогда как «Спартак» люди любят за изобретательность. Это помимо победных традиций и спортивной воли.

Впрочем, перед сшибкой с ЦСКА в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России обо всем лишнем можно забыть. Не хочу о банальностях вроде «дерби Всея Руси» и «битва двух систем». Весь накал содержится в конкретном моменте. Смотрите, с одной стороны армейцы с очень дорогими (потенциально) и качественными легионерами, взорвавшие чемпионат после рестарта, но затем резко потухшие, как перегоревшая лампочка. С другой — «Спартак», с новым менеджментом, огромным набором новичков и кошмарно-юбилейными результатами.

С обеих сторон мотивации чуть меньше, чем букв в 14-томной «Всемирной истории». ЦСКА надо что-то выиграть с Языджи и компанией, поскольку трофей и стимулов для подписания полноценных контрактов иностранцам добавит, и станет логическим профитом от мощного зимнего усиления. Последнее, кстати, подходит и к «Спартаку»: усиление есть — результата нет. Но у красно-белых необычный сезон, который случается раз в сотню лет. И выиграть что-то именно сейчас — лучшее, что только можно придумать. А кубок — главный и единственный доступный на сегодня трофей.

Три любые победы — сезон спасен. Не только для Ваноли, но и для Луки Каттани, Заремы Салиховой и Леонида Федуна.

Однако у «Спартака» — реальные проблемы.

Во-первых, уехал Айртон и вряд ли сможет ли выйти на поле Мозес, получивший повреждение во встрече с «Рубином». То есть на флангах обороны могут остаться Хлусевич и Классен. Но если к первому все привыкли, то возможности второго никто толком не знает. Насколько я слышал, на тренировках Леон никого не впечатляет, поэтому, скорее всего, на краю выйдет кто-то другой. Надеюсь, Зобнин.

Во-вторых, вылетел Умяров. С отрывом лучший футболист центра поля по продвижению мяча через пас. Кстати, с его уходом центр красно-белых против казанцев потерял такие нужные эластичность и непредсказуемость. С ЦСКА там точно выйдет Мартинс, а вот за второе место поборются Пруцев и Зобнин. Если Роман в итоге не закроет фланг.

В-третьих, есть проблемы с выбором схемы. Что лучше? 3−4−1−2, сработавшая против «Арсенала», но которую сломал Слуцкий? Или 3−4−3, создавшая ураганное давление на «Рубин» и позволившая забить важный гол?

В-четвертых, не исключено, что не будет Квинси Промеса, а он, как ни крути, всегда потенциальная возможность для неожиданного удара, дриблинга или передачи.

Словом, «Спартак» сейчас действительно в невероятно тяжелой ситуации. Но ведь только подобные положения и создают героев, которые, кстати, красно-белым сейчас нужны как никогда. Потому что если получится по другому, то летом могут последовать изменения в тренерском штабе и менеджменте.