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Футбол. Кубок России. Все результаты
11:37 (мск), источник: Sports.Ru

Разбитый нос Моро и серия пенальти. Так «Динамо» пробилось в первый за 10 лет полуфинал Кубка

Хотя до этого всех громили.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» с трудом обыграло крепкую «Балтику» — хозяева дотянули аж до пенальти

Сложности возникали с самого начала. На 30-й минуте Никола Моро неприятно столкнулся с защитником хозяев Максимом Тишкиным. Максим головой залетел Николе в нос — и разбил в кровь. Игроки сразу подозвали врачей. На экране столкновение выглядело очень серьезно. Помощь оказывали несколько минут. Моро не смог продолжить игру и сразу же отправился в подтрибунное помещение. Вместо него вышел Вячеслав Грулев.

Источник: РИА "Новости"

«По Моро пока не могу дать конкретного ответа. Его повреждение выглядит не очень хорошо. Потребуется время, чтобы оценить и сказать, сможет ли он сыграть против ЦСКА в воскресенье», — переживал Сандро Шварц после матча.

Травма Николы больше шокировала хозяев. Через пять минут «Балтика» все-таки пропустила — причем курьезно. Макаров подавал в штрафную на Тюкавина, тот пролетел мимо мяча и не задел — в итоге мяч просто влетел в угол ворот дезориентированного Латышонка.

Источник: РИА "Новости"

Однако «Балтика» не сдалась и давила — в конце матча игрокам Сергея Игнашевича воздалось за старания. Герой эпизода — хавбек Ишхан Гелоян: первым касанием развернулся к воротам м после мягко уложил мяч в нижний угол ворот Лещука.

Источник: РИА "Новости"

На этом основное время закончилось — игра перетекла в серию пенальти. В ней чуть удачливее оказались все-таки гости: 1:1 и 5:4 по пенальти. «Балтикой» точно можно гордиться.

Нет, мы не ошиблись — по регламенту Кубка России дополнительного времени и правда нет: «Матчи проводятся по правилам и согласно настоящему регламенту турнира. Продолжительность матча — два тайма по 45 минут каждый с перерывом 15 минут. Если матч закончился в основное время вничью, то дополнительное время не назначается, а итог Матча определяется с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с правилами игры». Так играют на всех стадиях.

«Динамо» в полуфинале — впервые за 10 лет

Источник: РИА "Новости"

Для «Динамо» полуфинал Кубка России — совсем не данность. Москвичи сыграют в полуфинале впервые за 10 лет — с 2012 года. Тогда еще и прошли «Волгу», но в финале проиграли «Рубину» 0:1.

В Кубке «Динамо» выигрывает матч за матчем: ранее команда Шварца переиграла «Динамо» из Ставрополя со счетом 6:0, «Оренбург» и «НН» наполучали по 0:3. В четырех играх: 13 голов и один пропущенный — и правда мощно.

«Динамо» только однажды выиграло Кубок России: в 1995-м в финале пал «Ротор» — тоже по пенальти. Может, пришло время повторить?

Балтика
1:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
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