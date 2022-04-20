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Футбол. Кубок России. Все результаты
16:35 (мск), источник: ТАСС

«Енисей» победил «Рубин» и впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Красноярский клуб выиграл со счетом 3:1.

Енисей
РубинКубок России: результаты и календарь
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Источник: ФК "Енисей"

КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Красноярский «Енисей» дома со счетом 3:1 обыграл казанский «Рубин» в четвертьфинальном матче Бетсити — Кубка России по футболу. Встреча прошла в среду в Красноярске.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Андрей Окладников (12-я, 32-я минуты) и Никита Глушков (39).

У «Рубина» отличился Герман Онугха (86). Соперник подопечных Вадима Гаранина по полуфиналу станет известен после жеребьевки, которая пройдет в четверг.

Енисей
3:1
Первый тайм: 3:0
Рубин
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