«Енисей» победил «Рубин» и впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Красноярский клуб выиграл со счетом 3:1.
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Красноярский клуб выиграл со счетом 3:1.
КРАСНОЯРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Красноярский «Енисей» дома со счетом 3:1 обыграл казанский «Рубин» в четвертьфинальном матче Бетсити — Кубка России по футболу. Встреча прошла в среду в Красноярске.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Андрей Окладников (12-я, 32-я минуты) и Никита Глушков (39).
У «Рубина» отличился Герман Онугха (86). Соперник подопечных Вадима Гаранина по полуфиналу станет известен после жеребьевки, которая пройдет в четверг.