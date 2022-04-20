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16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий: «Енисей» — хорошая команда, а «Рубин» по ходу сезона превратился в группу игроков

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче Кубка России с «Енисеем» (1:3).

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Источник: РИА "Новости"

— Мы провалили первый тайм, никуда не успевали — ни в отборе, ни в перестроениях. Во втором перестроились, сделали изменения в составе, игра была со взаимными шансами.

Причины провала в первом тайме не могу объяснить. Всё-таки когда команда сырая в плане игровых взаимодействий атаки и обороны, то сложно прогнозировать, как мы будем перестраиваться.

«Енисей» — очень хорошая команда, а «Рубин» по ходу сезона превратился из команды в группу игроков. Группа игроков всегда хуже, чем команда, — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Енисей» пробился в полуфинал Кубка России. Накануне первым полуфиналистом соревнований стало московское «Динамо».

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