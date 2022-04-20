Слуцкий: «Енисей» — хорошая команда, а «Рубин» по ходу сезона превратился в группу игроков

— Мы провалили первый тайм, никуда не успевали — ни в отборе, ни в перестроениях. Во втором перестроились, сделали изменения в составе, игра была со взаимными шансами.

Причины провала в первом тайме не могу объяснить. Всё-таки когда команда сырая в плане игровых взаимодействий атаки и обороны, то сложно прогнозировать, как мы будем перестраиваться.

«Енисей» — очень хорошая команда, а «Рубин» по ходу сезона превратился из команды в группу игроков. Группа игроков всегда хуже, чем команда, — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».