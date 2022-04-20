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17:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев призвал Слуцкого уйти в отставку после поражения от «Енисея»: «Мучает себя, команду и болельщиков»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о поражении «Рубина» в матче ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России от «Енисея» (1:3).

РубинКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Леониду Слуцкому, по-моему, пора уйти из “Рубина”, потому что ничего хорошего из этого не выйдет, несмотря на кредит доверия. Кризис начался еще когда играли легионеры, а сейчас у него совсем не получается. Слуцкий мучает себя, команду и болельщиков. “Енисей” и с “Локомотивом” выглядел здорово, и команда хорошая, и раздражитель прекрасный в лице “Рубина”. Поэтому я очень рад за Красноярск. Футбольный “Енисей” развился, сия пучина поглотила Слуцкого и всех его игроков. Футбол показали хороший, а “Рубин” никакой», — сказал Губерниев «СЭ».

«Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России. Жеребьевка ½ финала состоится 21 апреля.

Енисей
3:1
Первый тайм: 3:0
Рубин
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