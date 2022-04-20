Губерниев призвал Слуцкого уйти в отставку после поражения от «Енисея»: «Мучает себя, команду и болельщиков»

«Леониду Слуцкому, по-моему, пора уйти из “Рубина”, потому что ничего хорошего из этого не выйдет, несмотря на кредит доверия. Кризис начался еще когда играли легионеры, а сейчас у него совсем не получается. Слуцкий мучает себя, команду и болельщиков. “Енисей” и с “Локомотивом” выглядел здорово, и команда хорошая, и раздражитель прекрасный в лице “Рубина”. Поэтому я очень рад за Красноярск. Футбольный “Енисей” развился, сия пучина поглотила Слуцкого и всех его игроков. Футбол показали хороший, а “Рубин” никакой», — сказал Губерниев «СЭ».