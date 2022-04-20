ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на матч ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России
ЦСКА и «Спартак» объявили стартовый состав на матч ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».
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СпартакКубок России: результаты и календарь
ЦСКА и «Спартак» объявили стартовый состав на матч ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи.
Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Зайнутдинов, Магнуссон, Ушаков, Яковлев, Заболотный.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Кофрие, Классен, Мартинс, Зобнин, Бакаев, Игнатов, Николсон.
Запасные: Селихов, Свинов, Литвинов, Толстопятов, Сунгатулин, Шайхтдинов, Денисов, Рассказов, Маркитесов, Пруцев, Шитов, Соболев.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — в 19.30 (мск).