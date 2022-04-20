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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на матч ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России

ЦСКА и «Спартак» объявили стартовый состав на матч ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

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Источник: Спорт-Экспресс
Футбол

Кубок России 2021/2022
1/4 финала, 20.04.2022, 19:30

ЦСКА0Спартак0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Щенников, Обляков, Мухин, Гбамен, Медина, Карраскаль, Языджи.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Зайнутдинов, Магнуссон, Ушаков, Яковлев, Заболотный.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Кофрие, Классен, Мартинс, Зобнин, Бакаев, Игнатов, Николсон.

Запасные: Селихов, Свинов, Литвинов, Толстопятов, Сунгатулин, Шайхтдинов, Денисов, Рассказов, Маркитесов, Пруцев, Шитов, Соболев.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — в 19.30 (мск).

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