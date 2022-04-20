ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на матч ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России

ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на матч ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России

ЦСКА и «Спартак» объявили стартовый состав на матч ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».