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Футбол. Кубок России. Все результаты
19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Алания» обыграла «Зенит» по пенальти и вышла в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

«Алания» обыграла «Зенит» в матче ¼ финала БЕТСИТИ Кубка России.

Зенит
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В основное время была зафиксирована ничья со счетом 2:2. На 55-й минуте команда из Владикавказа вышла вперед благодаря голу Батраза Гурциева. На 71-й минуте защитник «Зенита» Дуглас Сантос сравнял счет, а на 81-й минуте Иван Сергеев вывел клуб из Санкт-Петербурга вперед. На 90+3-й минуте форвард «Алании» Николай Гиоргобиани спас свою команду от поражения ударом со штрафного.

Согласно регламенту Кубка России, в случае ничьей в основное время команды не играют дополнительное время и выявляют победителя в серии пенальти. «Алания» выиграла серию 11-метровых со счетом 6:5 и вышла в полуфинал турнира.

«Алания» стала третьим полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до нее в эту стадию пробились московское «Динамо» и «Енисей». Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

Алания
2:2
По пенальти: 0:0Основное время: 2:2 (0:0)
Зенит
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