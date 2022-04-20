«Алания» обыграла «Зенит» по пенальти и вышла в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

В основное время была зафиксирована ничья со счетом 2:2. На 55-й минуте команда из Владикавказа вышла вперед благодаря голу Батраза Гурциева. На 71-й минуте защитник «Зенита» Дуглас Сантос сравнял счет, а на 81-й минуте Иван Сергеев вывел клуб из Санкт-Петербурга вперед. На 90+3-й минуте форвард «Алании» Николай Гиоргобиани спас свою команду от поражения ударом со штрафного.

Согласно регламенту Кубка России, в случае ничьей в основное время команды не играют дополнительное время и выявляют победителя в серии пенальти. «Алания» выиграла серию 11-метровых со счетом 6:5 и вышла в полуфинал турнира.