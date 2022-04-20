Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Брайтон
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Лестер
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сельта
Хетафе
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
Метц
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Труа
Клермон Фут
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетико
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Реал
Футбол. Зарубежный
20:00
Бордо
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
20:00
Реймс
Лилль
21
Футбол. Зарубежный
19:45
Удинезе
Салернитана
01
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Спартак
01
Футбол. Кубок России
17:00
Алания
Зенит
П 6:5
22
Футбол. Кубок России
14:30
Енисей
Рубин
31
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
19:30
ЦСКА
Спартак
01
17:00
Алания
Зенит
П 6:5
22
14:30
Енисей
Рубин
31
19.04
Балтика
Динамо
П 4:5
11
3.03
Зенит
КАМАЗ
60
3.03
Балтика
Чайка
30
3.03
Рубин
Ротор
21
3.03
Локомотив
Енисей
04
Футбол. Кубок России. Все результаты
21:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» победил ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Московский «Спартак» победил ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу.

ЦСКА
СпартакКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча на стадионе армейцев завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых». Гол с пенальти на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. В конце первого тайма ЦСКА остался вдесятером. Вторую желтую карточку получил полузащитник Жан-Филипп Гбамен.

Соперник «Спартака» по полуфиналу турнира станет известен после жеребьевки 21 апреля. Ранее в полуфинал вышли московское «Динамо», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».

ЦСКА
0:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
 'Эскортницы, 100%': комментатор унизил спортсменок из России в прямом эфире
Мария Шарапова объявила, что ждет ребенка
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь