«Спартак» победил ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Московский «Спартак» победил ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу.
ЦСКА
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Московский «Спартак» победил ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу.
Встреча на стадионе армейцев завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых». Гол с пенальти на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. В конце первого тайма ЦСКА остался вдесятером. Вторую желтую карточку получил полузащитник Жан-Филипп Гбамен.
Соперник «Спартака» по полуфиналу турнира станет известен после жеребьевки 21 апреля. Ранее в полуфинал вышли московское «Динамо», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».