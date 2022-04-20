«Спартак» победил ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

Встреча на стадионе армейцев завершилась со счетом 1:0 в пользу «красно-белых». Гол с пенальти на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. В конце первого тайма ЦСКА остался вдесятером. Вторую желтую карточку получил полузащитник Жан-Филипп Гбамен.