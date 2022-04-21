Клубы ФНЛ разрывают в Кубке России. А помните, был такой мораторий?

Главное впечатление дня — это даже не дерби «Спартака» с ЦСКА, а эмоции клубов ФНЛ. «Енисей» и «Алания» прошли клубы РПЛ. И что самое парадоксальное — не сказать, чтобы им просто повезло.

Футбол Кубок России 2021/2022 1/4 финала, 20.04.2022, 14:30 Енисей 3 Рубин 1

«Енисей» был лучше по игре, хотя в команде играют малоизвестные футболисты, а главная звезда — Зотов, который уже несколько лет не играл в РПЛ. Да, безусловно, у «Рубина» уехали легионеры, но даже оставшийся состав по именам и стоимости несопоставим с игроками «Енисея».

Леонида Слуцкого называют едва ли не лучшим тренером России, хотя внимания сейчас заслуживает как раз тренер «Енисея» Вадим Гаранин. Человек посреди сезона пришёл и поднял середняка ФНЛ в зону стыковых матчей. Семь побед в восьми матчах (уступили только лидеру ФНЛ в один мяч), а ещё выбили «Локо» и «Рубин» из Кубка.

«Алания» — абсолютно сумасшедшая. Ультраатакующий футбол. И тут приезжает сам «Зенит»! Сильнейшая команда страны. Ок, не самый оптимальный состав, но там всё равно полно футболистов из сборной России и даже тех, кто вызывался в сборную Бразилии и Колумбии. И что мы видим? По ударам — 12:4, по ударам в створ — 7:2 — всё в пользу «Алании».

Футбол Кубок России 2021/2022 1/4 финала, 20.04.2022, 17:00 Алания 2 Зенит 2 П 6:5

Много говорят про социальную функцию футбола. Иногда даже слишком много, но вы посмотрите, кто играет у «Алании». Там даже по фамилиям понятно, какой регион люди представляют. Просто ткните на табло матча, чтобы увидеть состав.

Пенальти — это дело случая? Ну хорошо. За день до этого в таких же пенальти прошло «Динамо», а не «Балтика» из ФНЛ. Вы же помните, на каком месте идёт «Динамо» в РПЛ? «Балтика» — седьмая в ФНЛ если что.

А помните, был такой мораторий на вылет из РПЛ? Говорят, сейчас работает мифическая группа и эта задумка ещё возможна. Очень хочется, чтобы эта идея не была реализована. Клубы ФНЛ достойны того, что им полагается по регламенту (а он не должен меняться в конце сезона): две путёвки в РПЛ и ещё две — в стыки. В случае моратория, напомним, даже при расширении до 18 команд никаких стыков не будет. А «Алания» и «Енисей» борются именно за них.

Есть ощущение, что команды ФНЛ недооценивают. Последний раз дали подняться только двум клубам. Дело вкуса, но на мой взгляд «Крылья Советов» (7-е место) — восхитительны по игре. Да и «Нижний» не идёт в зоне вылета (11-е место). Так что давайте как-то посерьезнее относиться к командам из первой лиги. Они не так слабы, как может показаться.

Честно, я не расстроюсь, если «Алания» или «Енисей» будут в Лиге Европы. Хотя ещё огромный вопрос — будут ли у России еврокубки в следующем сезоне. Если будут, то командам ФНЛ точно будет тяжелее, чем «Спартаку» или «Динамо». Хотя бы потому, что у них меньше шансов оказываться сеяными.

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С другой стороны, наши команды в еврокубках уже так себя показали, что хуже вряд ли возможно. И это касается тех случаев, когда мы были сеяными. В последние два сезона «Динамо», «Ростов» и «Рубин» были именно сеяными, но вылетели от первого же соперника в отборе — «Локомотива» из Тбилиси, «Маккаби» из Хайфы и «Ракува» из Ченстоховы.

Идеально было бы получить в жеребьёвке новые пары, где клубы ФНЛ играют с командами РПЛ. Может, увидели бы ещё разок-другой, что деньги в футболе решают не всё.