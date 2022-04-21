Подарок на столетие. «Спартак» готовится спасти провальный сезон?

Бесконечные склоки, невыразительная игра и смена тренерского штаба в год столетия не давала поводов для радости, но матч с армейцами может все изменить.

Еще до стартового свистка почти все эксперты отдавали преимущество ЦСКА, который к тому же принимал «Спартак» на своем поле. Да, последние три игры команда братьев Березуцких выглядела блекло. Но, если судить по всем весенним выступлениям, то у армейцев было явное преимущество перед соперником.

Паоло Ваноли не смутили проблемы с составом: Квинси Промес и Виктор Мозес оказались не готовы к дерби. Несмотря на потери, «Спартак» выглядел лучше хозяев с первой минуты и заслуженно прошел в полуфинал Кубка.

Скажем честно — счет мог быть разгромным, если бы не выдающаяся игра Игоря Акинфеева. Вратарь ЦСКА снова доказал, что даже в свои 36 лет остается лучшим голкипером страны. Но болельщикам армейцев этот факт никак не скрасит горечь от поражения.

Последний Кубок брали при Романцеве

Победа в дерби дарует «Спартаку» невероятный шанс исправить ситуацию в текущем сезоне. Еще пару дней назад казалось, что кроме уныния в юбилейный год клуб ничего не ждет. Но теперь у Ваноли появляется возможность кардинально изменить ситуацию и зацепить долгожданный трофей.

Позиция команды в чемпионате предельно ясна — о месте в зоне еврокубков (которых у России может и не быть) мечтать не приходится, а до зоны вылета и стыков слишком много очков. Выходит, что кардинально улучшить или ухудшить ситуацию не получится. Остается лишь болтаться в середине таблицы. А с этим фактом болельщики «Спартака», кажется, смирились еще несколько месяцев назад.

И совершенно иная ситуация теперь вырисовывается в Кубке России. Сможете с ходу вспомнить, в каком году «красно-белые» в последний раз выигрывали этот трофей? Это было 19 лет назад, когда в финале был обыгран «Ростов». Тот матч стал последним для Олега Романцева в «Спартаке» и завершил целую эпоху.

Ваноли же при благоприятных обстоятельствах может вернуть «Спартаку» столь значимый трофей и превратить сугубо провальный сезон в красивую историю с завоеванием Кубка в год столетия.

Тем более что матчи соперников сложились благоприятным образом. «Алания» в невероятном матче выбила «Зенит», а «Енисей» спокойно разобрался с «Рубином». Несмотря на достойную игру команд ФНЛ, «Спартак» точно может их проходить. Также в розыгрыше остается грозное «Динамо», но Ваноли уже успел одолеть Сандро Шварца в очной дуэли в этом сезоне.