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Футбол. Кубок России. Все результаты
21:57 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны полуфинальные пары Кубка России по футболу

Сегодня состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка России по футболу. По ее результатам определились две пары. Это «Динамо»— «Алания» и «Спартак»— «Енисей».

Спартак
Динамо
Енисей
АланияКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Полуфиналы пройдут 11 и 12 мая в Москве на стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и на «Открытие Арене». Дата и место проведения финального матча будет определено на следующей неделе.

Напомним, что в ¼ финала «Динамо» на выезде в серии пенальти одержало победу над калининградской «Балтикой». «Алания» в своем матче также победила по пенальти петербургский «Зенит». В основное время матчи завершились 1:1 и 2:2 соответственно.

«Спартак» переиграл в гостях ЦСКА с минимальным счетом 1:0. Гол с пенальти на счету Зелимхана Бакаева. «Енисей» в своем домашнем матче переиграл казанский «Рубин» со счетом 3:1.

Действующим обладателем трофея является московский «Локомотив», который в прошлом году обыграл тогда еще клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья Советов».

Больше всего трофеев у «Локомотива»— девять, на два меньше у ЦСКА, у «Зенита» четыре.

Ранее сообщалось, что пресс-служба «Алании» потроллила «Зенит» после выхода в полуфинал Кубка России.

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