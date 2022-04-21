Стали известны полуфинальные пары Кубка России по футболу
Сегодня состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка России по футболу. По ее результатам определились две пары. Это «Динамо»— «Алания» и «Спартак»— «Енисей».
Сегодня состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка России по футболу. По ее результатам определились две пары. Это «Динамо»— «Алания» и «Спартак»— «Енисей».
Полуфиналы пройдут 11 и 12 мая в Москве на стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и на «Открытие Арене». Дата и место проведения финального матча будет определено на следующей неделе.
Напомним, что в ¼ финала «Динамо» на выезде в серии пенальти одержало победу над калининградской «Балтикой». «Алания» в своем матче также победила по пенальти петербургский «Зенит». В основное время матчи завершились 1:1 и 2:2 соответственно.
«Спартак» переиграл в гостях ЦСКА с минимальным счетом 1:0. Гол с пенальти на счету Зелимхана Бакаева. «Енисей» в своем домашнем матче переиграл казанский «Рубин» со счетом 3:1.
Действующим обладателем трофея является московский «Локомотив», который в прошлом году обыграл тогда еще клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья Советов».
Ранее сообщалось, что пресс-служба «Алании» потроллила «Зенит» после выхода в полуфинал Кубка России.