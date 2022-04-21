Стали известны полуфинальные пары Кубка России по футболу

Полуфиналы пройдут 11 и 12 мая в Москве на стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и на «Открытие Арене». Дата и место проведения финального матча будет определено на следующей неделе.

Напомним, что в ¼ финала «Динамо» на выезде в серии пенальти одержало победу над калининградской «Балтикой». «Алания» в своем матче также победила по пенальти петербургский «Зенит». В основное время матчи завершились 1:1 и 2:2 соответственно.

«Спартак» переиграл в гостях ЦСКА с минимальным счетом 1:0. Гол с пенальти на счету Зелимхана Бакаева. «Енисей» в своем домашнем матче переиграл казанский «Рубин» со счетом 3:1.

Действующим обладателем трофея является московский «Локомотив», который в прошлом году обыграл тогда еще клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья Советов».

Больше всего трофеев у «Локомотива»— девять, на два меньше у ЦСКА, у «Зенита» четыре.