«Играли без “автобуса”. В “Зените” поздравили “Аланию” с выходом в полуфинал Кубка

«Поздравляю “Аланию”, главного тренера Спартака Гогниева и всех болельщиков команды с заслуженной победой в драматичном интересном матче, где победитель был определён только в серии пенальти. “Алания” играла в футбол быстрый и техничный, без “автобуса”, не боясь оставлять впереди трёх, а то и четырёх атакующих футболистов. Желаю “Алании” удачи в полуфинале», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.