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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Играли без “автобуса”. В “Зените” поздравили “Аланию” с выходом в полуфинал Кубка

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.

Зенит
Алания
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Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю “Аланию”, главного тренера Спартака Гогниева и всех болельщиков команды с заслуженной победой в драматичном интересном матче, где победитель был определён только в серии пенальти. “Алания” играла в футбол быстрый и техничный, без “автобуса”, не боясь оставлять впереди трёх, а то и четырёх атакующих футболистов. Желаю “Алании” удачи в полуфинале», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, владикавказцы одолели «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин». Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.

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