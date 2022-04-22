«Динамо» и «Спартак» могут встретиться только в финале Кубка России

Сюжет текущего Кубка получается на редкость драматичным. Долгие годы этот турнир, проводимый Российским футбольным союзом, вызывал много нареканий со стороны болельщиков и специалистов. Победитель получал шанс играть в Лиге Европы УЕФА. Но для этого требовалось пройти зачастую нелегкий путь, который был не всем по силам. Да и в чемпионате количество мест вверху турнирной таблицы, дающее право на еврокубки, гораздо больше. Вот и получалось, что для клубов Премьер-лиги победы в чемпионате были важнее игр Кубка, на которые зачастую отправлялись дублирующие составы. К тому же матчи из-за плотности футбольного календаря, до сих пор проводятся в середине рабочей недели, когда большинство болельщиков не имеют возможности прийти на стадион. А если к этому добавить еще и отсутствие призовых (за исключением финала), то становится понятно, почему Кубок испытывал такие трудности.

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Новое руководство РФС после избрания его президентом Александра Дюкова, начало глобальную реформу турнира, которая постепенно стала возвращать национальному Кубку его былой престиж и интерес болельщиков и спонсоров. Для этого полностью был изменен формат розыгрыша трофея — начиная с сезона-2020/21 участники еврокубков вступают в борьбу за Кубок с ⅛ финала, остальные команды Премьер-лиги — с так называемого элитного группового раунда, который состоит из групп (количество которых соответствует числу не попавших в еврокубки команд премьер-лиги) по 3 команды в каждой — по одной от РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Отбор в элитный групповой раунд для команд ФНЛ и ПФЛ осуществляется раздельно. Победители однокруговых групповых турниров (матчи проводятся на полях команд из более низкого дивизиона) выходят в ⅛ финала.

Изменились и правила жеребьевок, проводимых по ходу турнира. Благодаря этому турнирные расклады участников стали более непредсказуемыми, а значит более интересными. Что в условиях отлучения нашего футбола от международных матчей особенно важно, так как отсутствие альтернативы требует еще более напряжённой работы по поддержанию спортивного уровня всех национальных соревнований.

Четвертьфинальные матчи текущего розыгрыша Кубка состоялись 19 и 20 апреля. И их результаты получились неожиданными, а сами матчи очень интересными. «Спартак» в столичном дерби за счет гола Бакаева с пенальти одолел ЦСКА. «Алания» в серии пенальти выбила из Кубка бессменного чемпиона России последних лет «Зенит». «Динамо» в также в серии пенальти одолел «Балтику», а «Енисей» переиграл со счетом 3−1 «Рубин».

Последний, и, что еще более интересно, единственный раз в новейшей истории отечественного футбола, сразу две команды из ФНЛ выходили в полуфинал Кубка еще в сезоне 2017/18. Тогда это удалось сделать курскому «Авангарду» и ярославскому «Шиннику». Пробился в полуфинал и «Тосно» из Ленинградской области, проводивший свой первый, и, увы, последний сезон в Премьер-лиге. Ему в соперники достался московский «Спартак». Казалось, что именно москвичи и станут обладателем почетного трофея, однако в финале Кубка в итоге играли «Авангард» и «Тосно».

В тот раз еще до финального матча вначале СМИ, а затем и официальные лица сообщили, что обладатель Кубка в Лиге Европы следующего сезона играть не будет — ни один из финалистов не мог пройти необходимую для этого процедуру лицензирования УЕФА, которая предъявляет определённые требования ко всем участникам своих клубных турниров. Сложившаяся ситуация вызывала определенные вопросы и к РФС, однако в конечном итоге получилось все и вовсе странно. «Тосно» взял Кубок. А уже через меся после этого по решению владельцев клуба команда была расформирована и прекратила свое существование. И в итоге заветную путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы получила «Уфа», занявшая шестое место по итогам сезона РПЛ 17/18.

В текущем розыгрыше жеребьевка полуфинальных пар проводилась по следующим параметрам, записанным в Регламенте турнира:

«Принимающий клуб определяется с учетом матчей, сыгранных “дома” и на “выезде” начиная со стадии ⅛ финала. Таким образом, принимающим клубом (т. е. “хозяином поля”) в соответствующем матче в стадиях ¼ и ½ финала является клуб с наименьшей разницей матчей “дома” и на “выезде” начиная со стадии ⅛ финала. В случае равенства данного показателя у клубов-участников матча принимающий клуб (»хозяин поля«) в матче соответствующей стадии Кубка России определяется путём проведения жеребьевки».

В итоге финальные пары получились следующими.

«Динамо» — «Алания»

«Спартак» — «Енисей»

В паре «Спартак» — «Енисей» хозяин поля был определен с помощью дополнительной жеребьевки. Матчи состоятся 11 и 12 мая. Финальный матч состоится 29 мая.

Напомним, что «Спартак» в финал Кубка России выходил пять раз и три раза побеждал в нем. «Динамо» финалистом было четыре раза, но взять трофей смогло только в 1995 году. «Алания» играла в финале в 2011 году, и проиграла ЦСКА. Для «Енисея» попадание в полуфинал уже является лучшим достижением за всю историю клуба. До этого в полуфинал Кубка команда попадала только в 1980 году, причем это был Кубок РСФСР — турнир для команд второй лиги СССР. И у красноярцев есть шанс превзойти это достижение, если они сумеют пройти «Спартак». Скучно нам точно не будет.