Сергей Семак высказался о вылете «Зенита» из Кубка России

«Наша задача — готовиться к каждому матчу. То, что мы не смогли выйти в следующую стадию Кубка, обидно. Сыграли, на мой взгляд, ниже своих возможностей, прежде всего в атаке, особенно в первом тайме.



Факторов, которые повлияли, много, но мы их разберём, обсудим. И будем готовиться к следующей игре. Должны делать максимум, чтобы побеждать в каждом матче. Не получилось в этом — будем готовиться к следующему; сделаем всё от нас зависящее, чтобы победить в следующем», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».