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Футбол. Кубок России. Все результаты
19:48 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Финал Кубка России впервые за 15 лет пройдет в «Лужниках»

Финал Кубка России впервые с 2007 г. пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Спартак
Динамо
Алания
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Источник: РИА "Новости"

Вместе с «Лужниками» на проведение финала Кубка России претендовала «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Решающий матч турнира состоится 29 мая.

В полуфиналах турнира клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) примут в Москве представителей Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1). «Спартак» сыграет с «Енисеем», а «Динамо» встретится с «Аланией». Матчи пройдут 11 мая.

Стадион «Лужники» после реконструкции, завершившейся в 2017 г., вмешает 81 000 зрителей (прежняя вместимость — 84 000 зрителей). На арене прошли семь матчей чемпионата мира-2018, включая финал между Францией и Хорватией. Последний на данный момент футбольный матч в «Лужниках» состоялся 1 сентября 2021 г. Сборная России в отборочном матче к ЧМ-2022 сыграла вничью 0:0 с Хорватией.

Финал Кубка России не проводился в «Лужниках» с 2007 г. В 2008 г. решающий матч за трофей был сыгран в Москве, а в 2009 г. в Химках. После этого кубковые финалы принимали Екатеринбург (дважды), Ростов-на-Дону, Ярославль, Грозный, Каспийск, Астрахань, Казань, Сочи, Волгоград, Самара и Нижний Новгород.

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