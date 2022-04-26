Финал Кубка России впервые за 15 лет пройдет в «Лужниках»

Вместе с «Лужниками» на проведение финала Кубка России претендовала «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Решающий матч турнира состоится 29 мая.

В полуфиналах турнира клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) примут в Москве представителей Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1). «Спартак» сыграет с «Енисеем», а «Динамо» встретится с «Аланией». Матчи пройдут 11 мая.

Стадион «Лужники» после реконструкции, завершившейся в 2017 г., вмешает 81 000 зрителей (прежняя вместимость — 84 000 зрителей). На арене прошли семь матчей чемпионата мира-2018, включая финал между Францией и Хорватией. Последний на данный момент футбольный матч в «Лужниках» состоялся 1 сентября 2021 г. Сборная России в отборочном матче к ЧМ-2022 сыграла вничью 0:0 с Хорватией.