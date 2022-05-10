«Динамо» в кризисе. Но еще может выдать лучший сезон в XXI веке

Незаметным прошло событие — «Динамо» выполнило задачу на сезон. Да, сейчас об этом говорить смешно, но вообще-то целью бело-голубых было место, дающее право попасть в еврокубки. То есть четвертое. Понятно, что теперь никакой путевки в евротурнир не будет, однако итоги минувшего тура гарантируют динамовцам попадание в квартет сильнейших. И не вина команды, что УЕФА решил наложить бан на наши клубы — футболисты свое дело сделали честно.

Впрочем, настроение у болельщиков команды подавленное. И не только из-за решения международной организации. У «Динамо» три поражения подряд — от ЦСКА, «Урала» и «Крыльев». Команда в кризисе, с этим глупо спорить. Особенно после крупного поражения в Самаре — 2:5.

Бело-голубые долго наступали на пятки «Зениту», в прессе разгонялась тема золотой гонки, которую динамовцы с удовольствием поддерживали. Однако весной многое сломалось. И хотя на характере и везении подопечные Сандро Шварца какое-то время продолжали выцарапывать очки, было очевидно — уровень игры не позволяет всерьез рассуждать о реальном соперничестве с «Зенитом».

Футбол Кубок России 2021/2022 1/2 финала, 10.05.2022, 16:30 Динамо - Алания -

Причины лежат на поверхности.

1) Потеря Ордеца и Воронина. Один был оплотом обороны, с его уходом защита стала менее надежной. Второй со своим позитивом и амбициями — важным элементом по созданию нужной атмосферы.

2) «Другой» Шиманьски. Осенний лидер команды, который настолько круто прокачался в «Динамо», что в стыковом матче ЧМ-2022 вышел в стартовом составе сборной Польши, явно в ней выделяясь. Себа не уехал во время внепланового трансферного окна, остался верен московскому клубу, однако политическая обстановка явно «прибила» его. Давление на родине оказалось настолько велико, что мы не видим прежнего Шиманьски. Это легко объяснимый психологический эффект — поляк знает, что наверняка покинет команду летом, это сильно сказывается на концентрации. Без прежнего Шиманьски динамовская игра потеряла свой драйв.

3) Можно не сомневаться, что психологически непросто и Сандро Шварцу. Это заметно даже по выражению его лица во время матчей — сосредоточенному и чуть мрачноватому. В конце концов, наверное, есть разница — лишиться перспективы играть в Лиге чемпионов для немца или для условного Владимира Федотова. Наверняка главному тренеру «Сочи» куда проще принять новую реальность, чем Шварцу.

Это основные моменты, которые лишили «Динамо» того огня, что мы видели осенью. А без него команда сразу просела — голого класса футболистам не хватает.

Однако три поражения — не приговор. Команда по-прежнему на втором месте в РПЛ, при этом продолжая выступление и в БЕТСИТИ Кубке России. Во вторник матч с «Аланией», который может развернуть настроение команды и болельщиков на 180 градусов.

В конце концов, «Динамо» настолько не избаловано трофеями, что в XXI веке всего-то по одному разу выиграло медали (бронзовые в 2008-м) и играло в кубковом финале (проиграли в 2012-м). Теперь оба события могут произойти в одном сезоне.

А уж если затем и финал выдастся победным, то для клуба сезон вообще станет великим. Без всяких преувеличений.