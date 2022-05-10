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16:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» — «Алания»: команды объявили составы на матч ½ финала БЕТСИТИ Кубка России

«Динамо» и «Алания» объявили составы на матч ½ финала БЕТСИТИ Кубка России.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Кубок России 2021/2022
1/2 финала, 10.05.2022, 16:30

Динамо-Алания-

«Динамо»: Лещук, Ласкальт, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Макаров, Захарян, Смолов.

Запасные: Шунин, Плиев, Паршивлюк, Скопинцев, Сазонов, Осокин, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Н’Жи, Тюкавин, Гладышев.

«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев, Хугаев, Засеев, Кобесов Дав., Бутаев, Эльдарушев, Хабалов, Хосонов.

Запасные: Богиев, Татаев, Машуков, Дзахов, Кокоев, Цараев, Сосранов, Григорьев, Кобеснов, Кобеснов Дм., Гиоргобиани.

Встреча состоится сегодня, 10 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

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