«Динамо» — «Алания»: команды объявили составы на матч ½ финала БЕТСИТИ Кубка России
«Динамо» и «Алания» объявили составы на матч ½ финала БЕТСИТИ Кубка России.
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АланияКубок России: результаты и календарь
«Динамо» и «Алания» объявили составы на матч ½ финала БЕТСИТИ Кубка России.
«Динамо»: Лещук, Ласкальт, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Макаров, Захарян, Смолов.
Запасные: Шунин, Плиев, Паршивлюк, Скопинцев, Сазонов, Осокин, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Н’Жи, Тюкавин, Гладышев.
«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев, Хугаев, Засеев, Кобесов Дав., Бутаев, Эльдарушев, Хабалов, Хосонов.
Запасные: Богиев, Татаев, Машуков, Дзахов, Кокоев, Цараев, Сосранов, Григорьев, Кобеснов, Кобеснов Дм., Гиоргобиани.
Встреча состоится сегодня, 10 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.