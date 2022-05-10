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Футбол. Кубок России. Все результаты
18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» вышло в финал Кубка России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» разгромили владикавказскую «Аланию» и вышли в финал Кубка России сезона-2021/22.

Динамо
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Федор Смолов (22-я минута), Арсен Захарян (48) и Константин Тюкавин (88). У «Алании» на 73-й минуте был удален Давид Шавлохов.

В последний раз «Динамо» играло в финале Кубка России в сезоне-2011/12, тогда московский клуб в решающей игре уступил казанскому «Рубину» (0:1). Обладателем Кубка России динамовцы становились в сезоне-1994/95.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».

Динамо
3:0
Первый тайм: 1:0
Алания
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