«Динамо» вышло в финал Кубка России
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» разгромили владикавказскую «Аланию» и вышли в финал Кубка России сезона-2021/22.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» разгромили владикавказскую «Аланию» и вышли в финал Кубка России сезона-2021/22.
Встреча, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Федор Смолов (22-я минута), Арсен Захарян (48) и Константин Тюкавин (88). У «Алании» на 73-й минуте был удален Давид Шавлохов.
В последний раз «Динамо» играло в финале Кубка России в сезоне-2011/12, тогда московский клуб в решающей игре уступил казанскому «Рубину» (0:1). Обладателем Кубка России динамовцы становились в сезоне-1994/95.
«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.
Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».