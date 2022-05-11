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Футбол. Кубок России. Все результаты
12:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Ловчев: если «Спартак» не будет играть в финале Кубка, то команду надо закрывать

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о командах, которые встретятся в финале Кубка России.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Я на днях сказал, что “Спартак” и “Динамо” должны играть в финале Кубка — вообще никаких вопросов не должно быть. Если они не будут играть в финале, то надо закрывать эти команды. Это полуфинал Кубка страны! И если команда ФНЛ обыгрывает команду Премьер-Лиги в лице “Спартака” и “Динамо” с такими именами, то надо всех тренеров и игроков разгонять, а команды закрывать.

Ничего сверхъестественного в матче я не увидел. “Динамо” было сильнее, а “Алания” суетилась, ошибались и пропустила много голов. “Динамо” просто сильнее, только и всего. Как и “Спартак” сильнее “Енисея”. Другое дело — как сыграет команда», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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