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Футбол. Кубок России. Все результаты
00:31 (мск), источник: ТАСС

Матчем «Спартак» — «Енисей» завершится полуфинал Кубка России по футболу

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» в среду на своем поле примет красноярский «Енисей» в матче ½ финала Бетсити — Кубка России по футболу. Победитель этой пары встретится в финале турнира со столичным «Динамо», которое 10 мая дома победило владикавказскую «Аланию» (3:0).

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Матч «Спартак» — «Енисей» пройдет на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнется в 19:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев, его помощниками будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервным судьей назначен Ян Бобровский. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Евгений Турбин и Егор Болховитин.

В двух последних матчах Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде обыграл екатеринбургский «Урал» (3:1) и дома оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» (2:1). «Енисей» перед кубковой игрой имеет серию из двух матчей без побед. Красноярская команда во встречах Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) в гостях уступила «Краснодару-2» (0:4) и дома сыграла вничью с КАМАЗом из Набережных Челнов (0:0).

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что уверен в победе красно-белых в матче с «Енисеем». «Мой прогноз: “Спартак”, конечно, пройдет дальше в финал, на другое они не должны настраиваться, плюс игра на домашнем стадионе, — сказал Мостовой ТАСС. — “Енисей” всех и так удивил, обыграв по пути хорошие команды, поэтому здесь они, скорее всего, могут остановиться. Спартаковцам нужно подходить с полной самоотдачей, потому что любая ошибка может быть наказуема. “Спартак” в последние две игры хоть начал забивать, начал прибавлять, поэтому ничего не жду, кроме победы и выхода в финал».

Последний раз «Енисей» выступал в высшем дивизионе чемпионата России в сезоне-2018/19. Тогда в двух матчах РПЛ победил «Спартак» (2:0, 3:2). При этом в последнем официальной встрече между командами победу одержала красноярская команда. В сезоне-2020/21 «Енисей» дома победил «Спартак» со счетом 1:0 в матче элитного раунда Кубка России.

Футбол

Кубок России 2021/2022
1/2 финала, 11.05.2022, 19:30

Спартак-Енисей-

Путь к полуфиналу

«Спартак» начал участие в Кубке России с ⅛ финала, так как команда по итогам прошлого сезона квалифицировалась в еврокубки. На этой стадии красно-белые дома победили краснодарскую «Кубань» со счетом 6:1. В четвертьфинальном матче «Спартак» в гостях победил ЦСКА (1:0).

«Енисей» стартовал со стадии 1/64 финала, победил «Акрон» со счетом 2:1. Затем красноярская команда выиграла группу 9 элитного раунда с самарскими «Крыльями Советов» и командой «Знамя». На стадии ⅛ финала красноярский клуб на выезде победил действующего обладателя Кубка России московский «Локомотив» (4:0), в четвертьфинале «Енисей» на своем поле обыграл казанский «Рубин» (3:1).

«Спартак» выигрывал Кубок России три раза. В последний раз красно-белые становились обладателями трофея в 2003 году, тогда московская команда обыграла «Ростов» (1:0). Также «Спартак» дважды выходил в финал Кубка России (1996, 2006). «Енисей» впервые пробился в полуфинал турнира, до этого лучшим результатом клуба был выход в четвертьфинал в сезоне-2012/13, тогда «Енисей» уступил ЦСКА (0:3).

Финал Кубка России пройдет в «Лужниках» 29 мая. Действующим обладателем трофея является «Локомотив» — самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед).

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