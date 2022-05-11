Кубок России или столетия «Спартака»? Что не так с регламентом турнира

За что мы всегда любили Кубок России? За игру по системе плей-офф, когда судьба команды в битве за трофей решается в одном-двух матчах. И за возможность сказочной сенсации, которая никогда не случится на длинной дистанции чемпионата. За то, что какая-нибудь «тыква» из ФНЛ обязательно превратится в карету и доедет до финала или полуфинала.

Но в последнее время всё больше и больше вопросов к регламенту Кубка России. Дискуссию на тему его справедливости могут поднять, например, болельщики «Енисея» перед матчем со «Спартаком». Или подняли бы фанаты «Алании», если бы их команда вышла в финал. Складывается впечатление, что теперь РФС видит только одно место для каждой такой «тыквы» — в салате на пирушке богачей. Потому что в кубковом турнире, в отличие от чемпионата, участники не находятся в равных условиях.

Взгляните на путь «Спартака» и «Енисея» в этом розыгрыше. Во-первых, чтобы завоевать трофей, москвичам достаточно провести всего четыре игры, а красноярцам — семь. Красно-белые, как и другие участники еврокубков — «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» — стартовали сразу с ⅛ финала, да ещё и с домашних матчей! Вообще это, конечно, парадоксальная история. В России жалуются, что наши команды мало играют, а при этом некоторым из них сокращают календарь. Ладно бы ещё клубы РПЛ доходили до финалов еврокубков, но ведь это (давайте смотреть правде в глаза) даже менее реально, чем победа представителя ФНЛ в Кубке страны. Тут хоть допинг принимай, хоть тыквенный салат ешь на завтрак, полдник, обед и ужин — не поможет. Силушки футбольной не прибавится.

Во-вторых, «Спартак» может завоевать трофей, не сыграв ни одного (!) раза за пределами Москвы. В ⅛ финала красно-белые как участники ЛЕ получили право играть дома — с «Кубанью». В четвертьфинале жребий отправил команду Паоло Ваноли в гости к ЦСКА. В полуфинале опять игра на своём поле — с «Енисеем». Финал же отдали столице, «Лужникам».

Тоже, кстати, довольно странная затея. Бесспорно, «Лужники» — главный стадион страны, на нём надо хотя бы время от времени проводить футбольные мероприятия. Но каким был бы интерес в столице к финалу «Алания» — «Енисей»? Понятно каким — нулевым. Так не стоило ли дождаться результатов полуфиналов? Для дерби «Спартак» — «Динамо» лужниковская арена подходит идеально, а заставлять «Аланию» с «Енисеем» играть два решающих этапа подряд на чужих полях — значит искусственно разрушать интригу. Под финал с участием московской команды и владикавказской/красноярской есть выбор как минимум из целой группы прекрасных стадионов, построенных к чемпионату мира 2018 года — в Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде, Саранске и Волгограде.

«Енисею» же для победы в Кубке России нужно сделать почти невозможное: выиграть четыре гостевых матча из семи, включая три в Москве у «Локомотива», «Спартака» и «Динамо». В каждом случае это долгий, пятичасовой перелёт, ломающий график подготовки к встрече. Работа тренера Вадима Гаранина в матче с железнодорожниками, который завершился разгромной победой «Енисея» (4:0), заслуживала восхищения, но стабильно выдавать такой перформанс против изначально более сильных по подбору игроков соперников невозможно.

Видимо, наверху ждали только финала «Спартак» — «Динамо», а Кубок России с учётом отсутствия конкуренции у «Зенита» в РПЛ — это теперь утешительный приз для остальных топов. По крайней мере, после досрочного решения о финале в «Лужниках» и назначении на матч со «Спартаком» судьи из Москвы сторонники теории заговора из числа красноярских болельщиков вполне могли задуматься о том, что их сопернику готовят трофей к столетию. Впрочем, Сергей Карасёв до сих пор не давал повода упрекнуть себя в необъективности, обслуживая игры московских команд с нестоличными.

Давайте сделаем Кубок России справедливее. Почему бы не поставить команды в равные условия по календарю и турнирному пути, как в чемпионате? Пусть клубы РПЛ проходят все этапы с играми дома и на выезде. Матч «Спартака» с «Енисеем», возможно, собрал бы больше болельщиков в Красноярске, чем соберёт в Москве.