«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка впервые с 1950 года

В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России красно-белые обыграли «Енисей» (3:0), а бело-голубые одержали победу над «Аланией» (3:0).

Ранее эти команды встречались в финале Кубка страны только один раз. В 1950 году «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 3:0.