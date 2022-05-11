«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка впервые с 1950 года
«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка впервые за 72 года.
Спартак
ДинамоКубок России: результаты и календарь
«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка впервые за 72 года.
В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России красно-белые обыграли «Енисей» (3:0), а бело-голубые одержали победу над «Аланией» (3:0).
Ранее эти команды встречались в финале Кубка страны только один раз. В 1950 году «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 3:0.
Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».