Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Атлетико
02
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
КАМАЗ
10
Футбол. Зарубежный
11.05
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
15
Футбол. Зарубежный
11.05
Нант
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
11.05
Лестер
Норвич
30
Футбол. Зарубежный
11.05
Уотфорд
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
11.05
Лидс
Челси
03
Футбол. Зарубежный
11.05
Севилья
Мальорка
00
Футбол. Зарубежный
11.05
Ницца
Сент-Этьен
42
Футбол. Зарубежный
11.05
Алавес
Эспаньол
21
Футбол. Зарубежный
11.05
Осасуна
Хетафе
11
Футбол. Кубок России
11.05
Спартак
Енисей
30
Футбол. Первый дивизион
11.05
Металлург Лп
Торпедо
13
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
11.05
Спартак
Енисей
30
10.05
Динамо
Алания
30
20.04
ЦСКА
Спартак
01
20.04
Алания
Зенит
П 6:5
22
20.04
Енисей
Рубин
31
19.04
Балтика
Динамо
П 4:5
11
3.03
Зенит
КАМАЗ
60
3.03
Балтика
Чайка
30
Футбол. Кубок России. Все результаты
11 мая, источник: Sports.Ru

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка впервые с 1950 года

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка впервые за 72 года.

Спартак
ДинамоКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России красно-белые обыграли «Енисей» (3:0), а бело-голубые одержали победу над «Аланией» (3:0).

Ранее эти команды встречались в финале Кубка страны только один раз. В 1950 году «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 3:0.

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».

Читайте также
Спартак
3:0
Первый тайм: 1:0
Енисей
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь