Долгожданный финал. «Спартак» и «Динамо» сыграют в решающем матче Кубка России по футболу

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал крупную победу над выступающим в первом дивизионе первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) красноярским «Енисеем» и вышел в финал Бетсити — Кубка России, где встретится со столичным «Динамо». Матч, прошедший в среду на «Открытие Банк Арене», завершился победой красно-белых со счетом 3:0.

Перед этой игрой, как и перед всеми матчами 28-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и первым полуфиналом Кубка России, была объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Лучшим игроком матча был признан нидерландский атакующий полузащитник Квинси Промес, на счету которого победный мяч на 21-й минуте. Еще по голу забили хавбек Зелимхан Бакаев и нападающий Александр Соболев. Результативными передачами в эпизодах с первым и третьим голами отметился полузащитник Кристофер Мартинс.

Кубок России — последний шанс «Спартака» завоевать трофей в год столетия клуба. В РПЛ красно-белые после 28 туров занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков (отставание от досрочно завоевавшего чемпионский титул петербургского «Зенита» составляет 27 очков). На групповом этапе Лиги Европы москвичи заняли первое место в группе с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией». В ⅛ финала они должны были сыграть с германским «Лейпцигом», но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в конце февраля принял решение отстранить клубы из России от участия в соревнованиях под своей эгидой.

На матч против «Енисея» игроки «Спартака» вышли в футболках, на которые был нанесен автограф прославленного капитана красно-белых Игоря Нетто. Ранее в рамках празднования столетия клуба футболисты выходили в ретро-форме с фамилиями 11 скончавшихся бывших игроков команды, проведших в ее составе больше всего матчей (против «Крыльев Советов» — 2:1) и форме с автографом основателя «Спартака» Николая Старостина (против ЦСКА — 1:0).

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Большому стадиону — большой финал

Решающий матч Кубка России пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Главный стадион чемпионата мира — 2018 примет решающий матч турнира в девятый раз и впервые за 15 лет. Предыдущий финал кубка страны на этой арене прошел 27 мая 2007 года, тогда столичный «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл футбольный клуб «Москва». Главные игры турнира также проходили в «Лужниках» в 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006 годах.

В финале Кубка России «Спартак» сыграет с московским «Динамо», которое днем ранее разгромило владикавказскую «Аланию» (3:0). Красно-белые на пути к решающему матчу турнира обыграли также краснодарскую «Кубань» (6:1) и ЦСКА (1:0). Путь бело-голубых к финалу был дольше, поскольку они, в отличие от «Спартака», в этом сезоне не представляли Россию в еврокубках. Вместо этого динамовцы провели две встречи на групповом этапе Кубка России, одержав крупные победы над ставропольским «Динамо» (6:0) и «Оренбургом» (3:0), после чего в ⅛ финала и четвертьфинале поочередно переиграли «Нижний Новгород» (3:0) и калининградскую «Балтику» (1:1, 5:4 — по пенальти).

«Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года, тогда красно-белые со счетом 0:3 уступили на стадионе «Лужники» столичному ЦСКА. Ранее московский клуб трижды завоевывал этот трофей: в 1994 году спартаковцы обыграли в финале ЦСКА (2:2, 4:2 — пенальти), в 1998-м — московский «Локомотив» (1:0), а в 2003-м — «Ростов» (1:0). В финале 1996 года «Спартак» уступил «Локомотиву» (2:3).

«Динамо» не выходило в финал Кубка России 10 лет. Бело-голубые один раз завоевывали этот трофей — в решающем матче в 1995 году они обыграли волгоградский «Ротор» (0:0, 8:7 — по пенальти). После этого динамовцы еще три раза доходили до решающего матча турнира: в 1997 году они проиграли «Локомотиву» (0:2), в 1999-м — «Зениту» (1:3), в 2012-м — казанскому «Рубину» (0:1).

«Спартак» и «Динамо» в пятый раз сыграют в Кубке России и впервые — в финале турнира. Дважды команды играли на стадии ½ финала: в 1994 году «Спартак» одержал победу со счетом 1:0, в следующем году «Динамо» с таким же счетом обыграло красно-белых. В 2009 году бело-голубые победили со счетом 3:0 в четвертьфинале, в сезоне-2020/21 «Динамо» было сильнее в ⅛ финала (2:0).

В Кубке СССР команды встречались 11 раз, «Динамо» одержало три победы, шесть раз сильнее были красно-белые, два матча завершились вничью. Команды играли в финальном матче турнира один раз: в 1950 году победу со счетом 3:0 одержали футболисты «Спартака».

Большая ответственность для Паоло Ваноли

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли на пресс-конференции после крупной победы над «Енисеем» признал, что несмотря на счет, у его команды были проблемы с реализацией моментов. «Для нас этот матч был важным, мы хотели выйти в финал, — сказал итальянский специалист. — Такая возможность представилась, вышли в финал, очень важная победа для нас, футболистов, болельщиков. В первом тайме команда играла порой медленно, растянуто, не хватало последнего паса, иногда футболисты проявляли эгоизм, не видели партнеров. Во втором тайме перешли на игру в пять защитников, добились нужного результата».

Также Ваноли отметил, что для него выход в финал Кубка России является большой ответственностью. Главный тренер «Спартака» также поблагодарил футболистов команды, которые за текущий сезон перенесли много взлетов и падений.

Его коллега из «Енисея» Александр Алферов заявил, что команда не отказалась от своих принципов в виде активной игры в атаке в матче со «Спартаком». «Трудно комментировать матч, когда проигрываешь со счетом 0:3, но по игре выглядели неплохо, — сказал Алферов журналистам. — К сожалению, не хватило остроты в завершающей фазе. Чем отличается “Спартак” от команд ФНЛ — когда случаются какие-то потери мяча, то команда использует это и забивает. Мы могли бы сыграть от обороны, но не стали отходить от своих принципов, ведь в ФНЛ играем всегда первым номером».

Директор «Енисея» Алексей Ивахов отметил, что команда показала среднюю игру в матче со «Спартаком». «Да, был шанс [на финал], и возможности были, — сказал он ТАСС. — Старались, но сегодня не хватило концовки. Плюс так получилось, что мы не выдали свою хорошую игру, мы выдали среднюю игру. Чтобы обыграть “Спартак”, нужно выдать отличную игру».

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани остался удовлетворен игрой команды в матче с «Енисеем». В разговоре с журналистами он отметил, что праздновать выход в финал долго не стоит, так как красно-белым предстоит матч 29-го тура РПЛ с «Зенитом». «Любая команда, которая приезжает сюда, хочет победить. “Енисей” тоже хотел победить», — подчеркнул Каттани.

Финал против «Динамо» — радость для болельщиков

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал журналистам, что футболисты «Енисея» вели себя уважительно. «Было много фэйр-плэй. Достаточно уважительно относились друг к другу, все хорошо», — отметил он.

Также лидер красно-белых заявил, что престиж Кубка России не упал, несмотря на то, что победа в этом турнире не даст право выступить на международной арене в сезоне-2022/23. «Еврокубков нет, но в стране разыгрываются чемпионат, кубок страны, перед сезоном — суперкубок. За каждый трофей хочется бороться, тем более мне в карьере не хватает Кубка России», — сказал Джикия, который в 2017-м вместе со «Спартаком» стал победителем РПЛ и обладателем Суперкубка России.

Промес в разговоре с журналистами отметил, что понимает важность предстоящего дерби в финале Кубка России. «Нам была важна победа, мы очень рады, что добились ее и вышли в финал. Особенности решающей игры будет добавлять тот факт, что встреча пройдет с “Динамо”, для болельщиков это будет особой радостью», — сказал нидерландский футболист.

Также он признал, что у красно-белых в матче против «Енисея» были проблемы с реализацией голевых моментов. «Однако мы забили три гола. Были моменты с офсайдами, но мы будем работать над этим, надеюсь, что все наладим», — добавил автор победного гола в ворота «Енисея».