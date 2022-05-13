Ваноли впервые приедет в «Лужники» как тренер. Но он уже брал там трофей до «Спартака»

Конец 90-х — сложное и не совсем футбольное для страны время. Война в Чечне, дефолт, турбулентность во власти: население в первую очередь думало о том, как заработать, а не на какой матч пойти. Но Россию так или иначе стоило интегрировать в международное сообщество, в том числе благодаря футболу. На матчи со «Спартаком» в Москву уже приезжали топ-клубы, но руководству города и РФС захотелось событие больших масштабов. Поэтому мэр Юрий Лужков и президент РФС Вячеслав Колосков закинули в УЕФА идею проведения в столице финала еврокубка.

Перестройка «Лужников» и хорошее отношение президента

Но чтобы претендовать на это не на словах, а на деле, нужно было переделать стадион. Некоторые помнят, что «Лужники» в начале 90-х — жалкое, хоть и масштабное зрелище. Деревянные трибуны, ветхие раздевалки, плохой газон. В ноябре 1995 года «Спартак» сыграл последний матч на старом стадионе, после чего запустили масштабную реконструкцию. Цена вопроса — $ 200 млн. На эти деньги поставили пластиковые кресла, козырёк, новое табло, VIP-ложи, отделали и внутренние помещения. Это было что-то совершенно новое. И вызывало восторг у неприхотливых болельщиков из России.

Стадион тут же получил высшую категорию и автоматически стал одним из самых привлекательных в Европе. А 18 августа 1997 уже принял первый матч — сборная России проиграла сборной мира со счётом 0:2.

Но диалог с УЕФА начался, естественно, раньше. И здесь важную роль сыграли близкие отношения Колоскова с президентом УЕФА Леннартом Юханссоном.

«Я с Леннартом очень хорошо дружил. А ещё к нему хорошо относился Юрий Лужков. Когда Леннарт приезжал в Москву, он обязательно неформально и тепло встречался с мэром, были различные завтраки в “Метрополе”. Эти два фактора сыграли весомую роль. После реконструкции стадиона нами было написано письмо в УЕФА с просьбой рассмотреть возможность проведения в “Лужниках” финала одного из еврокубков. Юрий Михайлович от себя тоже дал личную гарантию», — рассказывал Колосков.

УЕФА отправил в Россию официальную делегацию, на которую арена произвела мощное впечатление. И оставалось лишь получить поддержку членов исполкома УЕФА. В 1998-м они решали, кому отдать финал, ведь, помимо Москвы, на игру претендовал Стокгольм — родина президента УЕФА. Однако Юханссон поддержал именно заявку России. Колосков вспоминал, что швед всегда с теплотой относился к стране и обожал советский хоккей.

В итоге исполком отдал финал Кубка УЕФА «Лужникам».

В финале забил Ваноли, но стадион не заполнили целиком

Афиша решающего матча получилась, возможно, не самая привлекательная — «Парма» — «Марсель». В России рассчитывали увидеть хотя бы «Сельту», за которую выступали Карпин и Мостовой, однако команда обидно вылетела в четвертьфинале. Из Италии и Франции тоже не нашлось большого числа желающих посетить матч — в общем сложности оба клуба запросили только 6 тысяч билетов. При вместимости стадиона в 78 тысяч.

Россияне не изъявляли особого желания покупать билеты, ведь цены на них устанавливали в УЕФА. Однако РФС удалось договориться о создании специальной категории для местных болельщиков. И тогда продажи пошли — в итоге на матч по официальным данным пришли 66 700 болельщиков.

Для финала город на несколько дней даже закрыл известный рынок в «Лужниках». В этот день всё явно должно было пройти идеально.

Очевидным фаворитом выступала «Парма» — на тот момент гранд итальянского футбола. В 1995-м они уже брали Кубок УЕФА, до этого выигрывали Суперкубок и Кубок обладателей кубков. И один раз даже чуть не стали чемпионами страны. Достаточно посмотреть на состав, чтобы понять их мощь — Буффон, Тюрам, Каннаваро, Верон, Креспо и нынешний главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

Результат был сделан уже к 55-й минуте второго тайма. «Парма» забила трижды, один из голов как раз на счету Ваноли. А после матча счастливый Креспо похвалил организаторов.

«Организация соответствовала лучшим европейским стандартам, — сказал нападающий. -Также мне очень понравилось, как вела себя московская публика. Зрители болели за нас по ходу игры и праздновали вместе с нами забитые мячи. Единственное, что не совсем соответствовало праздничному настрою — состояние поля. Возможно, в этом виновата погода», — рассказывал нападающий «Пармы» Эрнан Креспо.

Европейская пресса также поставила высокую оценку «Лужникам». А сам город заработал на финале хорошие деньги.

Интересно, что спустя 23 года Ваноли вернётся на этот стадион уже не в качестве игрока, а главным тренером «Спартака». И на внутрироссийский турнир — финал Кубка России.