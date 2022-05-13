Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.05
Реал
Леванте
60
Футбол. Зарубежный
12.05
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
30
Футбол. Зарубежный
12.05
Райо Вальекано
Вильярреал
15
Футбол. Зарубежный
12.05
Реал Сосьедад
Кадис
30
Футбол. Зарубежный
11.05
Эльче
Атлетико
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Нижний Новгород
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
11.05
Спартак
Енисей
30
10.05
Динамо
Алания
30
20.04
ЦСКА
Спартак
01
20.04
Алания
Зенит
П 6:5
22
20.04
Енисей
Рубин
31
19.04
Балтика
Динамо
П 4:5
11
3.03
Зенит
КАМАЗ
60
3.03
Балтика
Чайка
30
Футбол. Кубок России. Все результаты
00:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Ваноли впервые приедет в «Лужники» как тренер. Но он уже брал там трофей до «Спартака»

23 года назад около главного стадиона страны закрыли легендарный рынок. А будущий тренер красно-белых забил в финале Кубка УЕФА.

Парма
СпартакКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Конец 90-х — сложное и не совсем футбольное для страны время. Война в Чечне, дефолт, турбулентность во власти: население в первую очередь думало о том, как заработать, а не на какой матч пойти. Но Россию так или иначе стоило интегрировать в международное сообщество, в том числе благодаря футболу. На матчи со «Спартаком» в Москву уже приезжали топ-клубы, но руководству города и РФС захотелось событие больших масштабов. Поэтому мэр Юрий Лужков и президент РФС Вячеслав Колосков закинули в УЕФА идею проведения в столице финала еврокубка.

Перестройка «Лужников» и хорошее отношение президента

Но чтобы претендовать на это не на словах, а на деле, нужно было переделать стадион. Некоторые помнят, что «Лужники» в начале 90-х — жалкое, хоть и масштабное зрелище. Деревянные трибуны, ветхие раздевалки, плохой газон. В ноябре 1995 года «Спартак» сыграл последний матч на старом стадионе, после чего запустили масштабную реконструкцию. Цена вопроса — $ 200 млн. На эти деньги поставили пластиковые кресла, козырёк, новое табло, VIP-ложи, отделали и внутренние помещения. Это было что-то совершенно новое. И вызывало восторг у неприхотливых болельщиков из России.

Стадион тут же получил высшую категорию и автоматически стал одним из самых привлекательных в Европе. А 18 августа 1997 уже принял первый матч — сборная России проиграла сборной мира со счётом 0:2.

Но диалог с УЕФА начался, естественно, раньше. И здесь важную роль сыграли близкие отношения Колоскова с президентом УЕФА Леннартом Юханссоном.

«Я с Леннартом очень хорошо дружил. А ещё к нему хорошо относился Юрий Лужков. Когда Леннарт приезжал в Москву, он обязательно неформально и тепло встречался с мэром, были различные завтраки в “Метрополе”. Эти два фактора сыграли весомую роль. После реконструкции стадиона нами было написано письмо в УЕФА с просьбой рассмотреть возможность проведения в “Лужниках” финала одного из еврокубков. Юрий Михайлович от себя тоже дал личную гарантию», — рассказывал Колосков.

УЕФА отправил в Россию официальную делегацию, на которую арена произвела мощное впечатление. И оставалось лишь получить поддержку членов исполкома УЕФА. В 1998-м они решали, кому отдать финал, ведь, помимо Москвы, на игру претендовал Стокгольм — родина президента УЕФА. Однако Юханссон поддержал именно заявку России. Колосков вспоминал, что швед всегда с теплотой относился к стране и обожал советский хоккей.

В итоге исполком отдал финал Кубка УЕФА «Лужникам».

В финале забил Ваноли, но стадион не заполнили целиком

Афиша решающего матча получилась, возможно, не самая привлекательная — «Парма» — «Марсель». В России рассчитывали увидеть хотя бы «Сельту», за которую выступали Карпин и Мостовой, однако команда обидно вылетела в четвертьфинале. Из Италии и Франции тоже не нашлось большого числа желающих посетить матч — в общем сложности оба клуба запросили только 6 тысяч билетов. При вместимости стадиона в 78 тысяч.

Источник: AFP 2022

Россияне не изъявляли особого желания покупать билеты, ведь цены на них устанавливали в УЕФА. Однако РФС удалось договориться о создании специальной категории для местных болельщиков. И тогда продажи пошли — в итоге на матч по официальным данным пришли 66 700 болельщиков.

Для финала город на несколько дней даже закрыл известный рынок в «Лужниках». В этот день всё явно должно было пройти идеально.

Очевидным фаворитом выступала «Парма» — на тот момент гранд итальянского футбола. В 1995-м они уже брали Кубок УЕФА, до этого выигрывали Суперкубок и Кубок обладателей кубков. И один раз даже чуть не стали чемпионами страны. Достаточно посмотреть на состав, чтобы понять их мощь — Буффон, Тюрам, Каннаваро, Верон, Креспо и нынешний главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

Результат был сделан уже к 55-й минуте второго тайма. «Парма» забила трижды, один из голов как раз на счету Ваноли. А после матча счастливый Креспо похвалил организаторов.

«Организация соответствовала лучшим европейским стандартам, — сказал нападающий. -Также мне очень понравилось, как вела себя московская публика. Зрители болели за нас по ходу игры и праздновали вместе с нами забитые мячи. Единственное, что не совсем соответствовало праздничному настрою — состояние поля. Возможно, в этом виновата погода», — рассказывал нападающий «Пармы» Эрнан Креспо.

Европейская пресса также поставила высокую оценку «Лужникам». А сам город заработал на финале хорошие деньги.

Интересно, что спустя 23 года Ваноли вернётся на этот стадион уже не в качестве игрока, а главным тренером «Спартака». И на внутрироссийский турнир — финал Кубка России.

Дмитрий Зимин

 Новые фото Медведевой из откровенной фотосессии свели фанатов с ума
«Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко и Дацик пообщались перед боем
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь