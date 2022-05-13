«Спартак» будет номинальным хозяином в финале Кубка России по футболу против «Динамо»

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московский клуб «Спартак» будет номинальным хозяином в финале Бетсити — Кубка России по футболу против столичного «Динамо». Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Москве.

Финал Кубка России пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники», начало матча — 17:00 мск. Статус хозяина поля позволит красно-белым выбирать форму, раздевалку, скамейку и время начала предматчевой тренировки.

«Спартак» начал выступление в Кубке России со стадии ⅛ финала, поскольку в первой части сезона представлял Россию в Лиге Европы. На пути к финалу красно-белые поочередно обыграли краснодарскую «Кубань» (6:1), московский ЦСКА (1:0) и красноярский «Енисей» (3:0). «Динамо» начало выступление в турнире с группового этапа. На пути к решающему матчу бело-голубые победили ставропольское «Динамо» (6:0), «Оренбург» (3:0), «Нижний Новгород» (3:0), калининградскую «Балтику» (1:1; 5:4 — по пенальти) и владикавказскую «Аланию» (3:0).

«Спартак» и «Динамо» в пятый раз сыграют в Кубке России и впервые — в финале турнира. Дважды команды играли на стадии ½ финала: в 1994 году «Спартак» одержал победу со счетом 1:0, в следующем году «Динамо» с таким же счетом обыграло красно-белых. В 2009 году бело-голубые победили со счетом 3:0 в четвертьфинале, в сезоне-2020/21 «Динамо» было сильнее в ⅛ финала (2:0).

В Кубке СССР команды встречались 11 раз, «Динамо» одержало три победы, шесть раз сильнее были красно-белые, два матча завершились вничью. Команды играли в финальном матче турнира один раз: в 1950 году победу со счетом 3:0 одержали футболисты «Спартака».