Фанаты «Спартака» отказались поддерживать команду в финале Кубка России

Финал Кубка России между столичными «Динамо» и «Спартаком» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».
«Фанаты “Спартака” отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим. Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал кубка. Уверен, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют нас долгожданным трофеем. Этот финал — отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. И еще раз: 29 мая в главном матче сезона активных фанатов не будет в “Лужниках”, запомните это!» — говорится в заявлении.
Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Ранее она применялась на Кубке конфедерации 2017 года, чемпионате мира — 2018, а также на российских матчах чемпионата Европы в 2021 году.
Закон о введении Fan ID вступит в силу 1 июня. Помимо фанатов «Спартака» о бойкоте матчей из-за принятия закона объявили, в частности, фанатские объединения московских ЦСКА «Динамо» и «Локомотива», петербургского «Зенита», «Ростова», самарских «Крыльев Советов» и казанского «Рубина».