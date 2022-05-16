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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты «Спартака» отказались поддерживать команду в финале Кубка России

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Фанатские объединения московского футбольного клуба «Спартак» не намерены прерывать бойкот матчей команды ради финала Кубка России, сообщается в заявлении заводящего фанатов «Спартака» Михаила Дивинского, опубликованном в Telegram-канале «Ультра».

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Источник: РИА "Новости"

Финал Кубка России между столичными «Динамо» и «Спартаком» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».

«Фанаты “Спартака” отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим. Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал кубка. Уверен, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют нас долгожданным трофеем. Этот финал — отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. И еще раз: 29 мая в главном матче сезона активных фанатов не будет в “Лужниках”, запомните это!» — говорится в заявлении.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Ранее она применялась на Кубке конфедерации 2017 года, чемпионате мира — 2018, а также на российских матчах чемпионата Европы в 2021 году.

Закон о введении Fan ID вступит в силу 1 июня. Помимо фанатов «Спартака» о бойкоте матчей из-за принятия закона объявили, в частности, фанатские объединения московских ЦСКА «Динамо» и «Локомотива», петербургского «Зенита», «Ростова», самарских «Крыльев Советов» и казанского «Рубина».

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