Фанаты «Спартака» отказались поддерживать команду в финале Кубка России

«Фанаты “Спартака” отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим. Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал кубка. Уверен, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют нас долгожданным трофеем. Этот финал — отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. И еще раз: 29 мая в главном матче сезона активных фанатов не будет в “Лужниках”, запомните это!» — говорится в заявлении.