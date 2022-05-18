Финал Кубка России превращают в Супербоул: это круто, но Салихова недовольна
Финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет в «Лужниках» 29 мая. Билеты продаются быстро, и, судя по цифрам, ожидается аншлаг.
Финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет в «Лужниках» 29 мая. Билеты продаются быстро, и, судя по цифрам, ожидается аншлаг.
РФС решил устроить праздничное шоу на матче, но клубы никак не могут договориться, кто же там будет петь. И отказываются платить гонорары артистам. «МК-Спорт» рассказывает, как отличная идея аналога Супербоула может быть загублена.
«Спартак» — «Динамо» в битве за трофей: отличная вывеска, неизменно вызывающая в памяти слова песни группы «Браво». И стадион, ожидается, будет также переполнен. По крайней мере, РФС рапортует о том, что с момента старта продаж (то есть за два дня) продано уже 50 тысяч билетов. Только в первый час их было раскуплено более 11 тыс. При этом финал Кубка России смогут посетить 73189 человек.
Правда, в том, что эти билеты попали напрямую к любителям футбола, сомневаются в спортивных телеграм-каналах. К примеру, «Раздевалка» пишет: «Сразу несколько источников сообщают, что большинство билетов в первые часы было выкуплено перекупщиками и спекулянтами, отсюда такой неожиданный ажиотаж». И якобы именно по этой причине официальный сервис приостановил продажу.
Как это обычно бывает, билетов на сторонних сайтах полно. Но если РФС заявлял минимальную стоимость их в 500 рублей, то у неофициальных продавцов цена начинается от 2,5 тысяч, то есть в пять раз дороже номинала.
Трибуна D будет отдана фанатам «Динамо», и бело-голубые свою квоту собираются реализовывать. Трибуна В должна была достаться «Спартаку», но как не призывали фанатский актив красно-белых после выхода команды в финал Кубка прервать хотя бы на один матч свой бойкот, они отказались. Поэтому билеты на эту трибуну, вероятно, поступят в свободную продажу.
Напомним, что болельщики почти всех клубов РПЛ заявили о том, что после 1 июня, когда для доступа на стадионы придется оформлять Fan-ID, перестанут ходить на футбол. И только активные фанаты «Спартака» начали свою акцию раньше — с момента рестарта чемпионата после зимнего перерыва. Исключений для финала Кубка России они делать не стали.
Тем не менее, в «Лужниках», где уже 15 лет не проводился финал Кубка, ожидается если не аншлаг, то что-то близкое к нему. И РФС решил устроить на матча грандиозное шоу. Вот только по поводу звезд шоу-бизнеса разгорелись нешуточные споры. Кого приглашать и за чей счет, собственно, будет банкет?
Сообщается, что гимн страны перед стартовым свистком исполнит Григорий Лепс, и это будет звезда, приглашенная РФС. Также со стороны Российского футбольного союза заявлен Эмин Агаларов. По информации «РБ-Спорт», номером открытия станет песня «Лучший город земли», которую, вероятно, исполнит группа «Браво». А вот по остальному шоу-составу — проблемы.
«СЭ» сообщает, что на прошедшем 17 мая совещании клубам было предложено пригласить (и, соответственно, оплатить) следующих артистов: ST и Максим — «Спартаку», Егора Крида и Люсю Чеботину — «Динамо». Однако клубы отказались от такой нагрузки.
Песня певицы Максим «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном фанатов красно-белых, а Люся Чеботина объявила себя болельщицей «Динамо» и не раз приходила на матчи бело-голубых.
По информации журналиста Василия Конова, гонорар Максим за исполнение одной песни составит 1 млн рублей. И «Спартак», похоже, не собирается выкладывать такую сумму.
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала выбор РФС. «То, что организаторы вдохновились американским Супербоулом и хотят сделать аналогичное, но с Лепсом и Эмином — это их решение. И, конечно, клуб против нести расходы за приглашенных артистов», — заявила Салихова «Чемпионату».
При этом, сообщается, что «Динамо» готово организовать и оплатить выступление Люси Чеботиной в случае своей победы. Вопрос только в том, что делать певице, если команда проиграет? Смывать макияж и отчаливать домой?
В любом случае, если финал Кубка России хоть на 10 процентов будет напоминать Супербоул, это действительно круто, потому что лучшего спортивного шоу в мире не придумали. На него даже может приехать Александр Овечкин, чей «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли! Однако, судя по всему, идея может быть загублена еще до реализации.