Уткин высмеял организаторов финала Кубка России за большой ажиотаж вокруг выбора артистов
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин высказался о выборе исполнителей песен на финальный матч Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо».
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин высказался о выборе исполнителей песен на финальный матч Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо».
«Сейчас на первый план выходит вопрос о том, кто будет петь на финале Кубка. То ли Лепс, то ли Эмин, то ли все разом, то ли певица Максим, то ли девушка по фамилии Чеботкина.
Вмеcто того, чтобы обcудить тему c перепродажей билетов на матч, нам говорят: “Ребята, будете cлушать cвою любимую пеcню “Валенки” и можете обcудить, кто ее для ваc будет петь”, — сказал Уткин на своем YouTube-канале.
Ранее Зарема Салихова заявила, что «Спартак» против выступления Эмина и Григория Лепса на Кубке России.
Напомним, что изначально клубам были предложены кандидатуры ST, Егора Крида и певиц Максим и Люси Чеботиной. Однако клубы отказались от этого предложения.
Финальный матч Кубка России состоится в «Лужниках» 29 мая. Начало встречи в 17:00 по московскому времени. В этом году победителю достанется 40 миллионов рублей, а финалист получит 10 миллионов.