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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Певица МакSим выступит на финале Кубка России «Спартак» — «Динамо» в «Лужниках»

Певица МакSим выступит на финале Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо», сообщает исполнительница на своей странице в соцсетях.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Напомним, песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, которые исполняют композицию на домашних матчах «Спартака».

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок страны с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом». Наибольшее количество побед в Кубке страны у московского «Локомотива» — девять.

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