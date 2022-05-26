Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.05
Севилья
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Барселона
Вильярреал
02
Футбол. Еврокубки
25.05
Рома
Фейеноорд
10
Футбол. Еврокубки
28.05
Ливерпуль
Реал
Футбол. Кубок России
29.05
Спартак
Динамо
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
11.05
Спартак
Енисей
30
10.05
Динамо
Алания
30
20.04
ЦСКА
Спартак
01
20.04
Алания
Зенит
П 6:5
22
20.04
Енисей
Рубин
31
19.04
Балтика
Динамо
П 4:5
11
3.03
Зенит
КАМАЗ
60
3.03
Балтика
Чайка
30
Футбол. Кубок России. Все результаты
17:10 (мск), источник: Sport24

«Спартак» заехал на базу в Тарасовку перед финалом БЕТСИТИ Кубка России

«Спартак» будет готовиться к финальному матчу БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» на базе в Тарасовке.

СпартакКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Команда сегодня заехала в Тарасовку, ближайшее время подготовка к финалу Кубка будет проходить здесь, на нашей исторической базе. Игроки будут здесь тренироваться, ночевать, проходить процедуры. Такое решение принял тренерский штаб», — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет на стадионе «Лужники» 29 мая, начало — в 17:00 мск.

 «Не слишком короткие шорты?» Ведущая «Матч ТВ» изогнулась на камеру, объяснив, почему классно быть женщиной
«Застиг на жене незнакомого мужчину». Известный спортсмен застукал супругу с другим. Вот, что она ему закричала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь