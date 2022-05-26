«Спартак» заехал на базу в Тарасовку перед финалом БЕТСИТИ Кубка России
«Спартак» будет готовиться к финальному матчу БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» на базе в Тарасовке.
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«Спартак» будет готовиться к финальному матчу БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» на базе в Тарасовке.
«Команда сегодня заехала в Тарасовку, ближайшее время подготовка к финалу Кубка будет проходить здесь, на нашей исторической базе. Игроки будут здесь тренироваться, ночевать, проходить процедуры. Такое решение принял тренерский штаб», — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет на стадионе «Лужники» 29 мая, начало — в 17:00 мск.