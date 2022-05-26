«Спартак» заехал на базу в Тарасовку перед финалом БЕТСИТИ Кубка России

«Команда сегодня заехала в Тарасовку, ближайшее время подготовка к финалу Кубка будет проходить здесь, на нашей исторической базе. Игроки будут здесь тренироваться, ночевать, проходить процедуры. Такое решение принял тренерский штаб», — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.