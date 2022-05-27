Сычев — про кубковый финал, мир с Червиченко и премиальные «Локо»: Я сам почти поверил в заговор против «Спартака»

Амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Дмитрий Сычев поговорил с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном и рассказал:

Чего ждет от «Спартака» и «Динамо» в золотом кубковом дерби;

Как он относится к закону о Fan ID;

Как выигрывал Кубок России с «Локомотивом» в 2007-м;

Чем мотивировал игроков легендарный Бышовец;

Почему Гарри О’Коннор наврал про премиальные;

Чем он занимается сейчас и в какой клубе хочет работать;

Как помирился с Андреем Червиченко, который хотел подать на него в суд.

О бойкоте фанатов «Спартака»: «Они делают то, что и обещали. Это достойно уважения»

— Финал БЕТСИТИ Кубка России уже совсем скоро. Какие ожидания?

— Очень жду этот матч. Вывеска шикарная. Такой давно не было в кубковых финалах. Плюс будут полные «Лужники». Ажиотаж уже чувствуется. Это будет яркое завершение сезона.

Вообще интерес к турниру повысился, в том числе благодаря РФС и БЕТСИТИ. Мы над этим работали. Раньше Кубок для клубов РПЛ был обузой, они выставляли не самые оптимальные составы. Из-за этого уровень падал. Сейчас уже точно можно сказать, что кубковая победа однозначно является большим достижением для клубов Премьер Лиги.

— Активная группа фанатов «Спартака» заявила, что не будет нарушать свой бойкот, несмотря на финал. Понимаете их решение?

— Они делают то, что и обещали. Это в любом случае достойно уважения. Они одни из немногих фанатов, у которых по вопросу Fan ID слова не расходятся с делом.

— Как в целом относитесь к Fan ID?

— Мне кажется, это чересчур. На стадионе у нас и так огромный контроль: много камер, досмотр на выходе. Зачем вводить лишнюю процедуру? Если кто-то нарушил закон, его можно вычислить за несколько секунд, чисто по камерам. Сейчас уже и нет такого поведения фанатов, как было в девяностые. Поэтому, введение Fan ID — чересчур жесткая мера. Нужен диалог с фанатами, чтобы стороны услышали друг друга. Мы боремся за популяризацию футбола, а такие негативные вещи не способствуют этому.

— Трофей в такой провальный для «Спартака» год спасет сезон?

— На хорошей ноте приятно заканчивать. На этом фоне можно попытаться спрятать все скандалы и неудачи, которые были в сезоне. Но все, кто разбирается в футболе, понимают, что главное — это чемпионат. Главный показатель сезона — занятое место в РПЛ.

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«Почти на каждой установке Бышовца цитировал Гете, Канта или Цезаря. Не всем такое нравилось»

— В 2007 вы брали Кубок с «Локомотивом». Что это была за команда тогда?

— У нас был неоднозначный сезон, были скандалы. Это негативно сказывалось на имидже. Но, как я понял позже, без этого в футболе у нас не бывает. Стараюсь вспоминать только хорошее из того сезона. Тогда были четыре победы над «Спартаком» — две в чемпионате и две в Кубке. Это дорогого стоит. Ни одному тренеру не удавалось такого достичь, кроме Бышовца. Да, нам не удалось занять высокое место в чемпионате, но победа в Кубке осталась в сердце и у нас, и у болельщиков.

Футбол Кубок России 2021/2022 Финал, 29.05.2022, 17:00 Спартак - Динамо -

— То, что клуб разделился на лагери Семина, которого сделали президентом, и Бышовца, который был тренером, влияло на игроков?

— Да. Чувствовалась нервозность. Плюс убрали Лоськова и Евсеева. Не знаю ни одного человека, которому это решение могло бы понравится.

— Что лично вы чувствовали, когда Лоськова отправили в «Сатурн»? У вас же была великолепная связка.

— Было очень обидно. Он был лидером команды, как и Евсеев — и по игровым качествам, и по человеческим. Но мы не можем обсуждать действия тренера. Тогда у меня и мысли не было в голове, чтобы обсудить с Бышовцем его решения.

— Помните двухматчевое противостояние со «Спартаком» в полуфинале Кубка? Вы тогда дважды победили их.

— Конечно. Это было очень яркое противостояние, это и был настоящий футбол. Таких дерби сейчас очень не хватает нашему чемпионату. И что хочу отметить: люди играли в футбол без ненависти и жестокости. Сейчас таких позитивных эмоций от футбола нет. Все основано на негативе.

— Что помните о финале с «Москвой» — кроме жары и синтетики «Лужников»?

— Первое, что бросилось в глаза — было очень много наших болельщиков. В «Лужники» тогда их пришло около 50 тысяч. Мы уже на разминке пребывали в шоке. У нас не всегда «Черкизово» забивался полностью, а тут в «Лужники» пришло полтора «Черкизова».

Что касается жары, то, естественно, было тяжело. Мы, конечно, хотели бы играть вечером, в прайм-тайм, но имели то, что имели. У меня вообще впервые в карьере тогда бутсы порвались во время матча. Из-за этой синтетики и солнца, прям в конце основного времени и порвались. Пришлось менять.

— Какую установку на игру давал Бышовец?

— Установки Анатолия Федоровича отличались от других тем, что почти на каждой была цитата какого-то философа: Гете, Канта, Цицерона, Цезаря. Я тогда вообще не запоминал имена этих философов, не знал их. Но когда потом начал изучать философию, вспомнил многих, кого цитировал Анатолий Федорович. Это было необычно, не всем такое нравилось — многие не понимали, какое отношение философы имеют к футболу. Но в любом случае, это запомнилось.

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— Как отмечали победу?

— После игры собрались прямо в «Лужниках» — в ресторане для вип-гостей стадиона. Там было руководство РЖД, Юрий Палыч, ну и жены, дети игроков.

— Говорят, что в тот сезон у игроков «Локо» были большие премиальные. Сколько получили за победу в Кубке?

— Надо спросить у Гарри О’Коннора. Это он там сказки рассказывал про премиальные.

— Он говорил, что получил 250 тысяч фунтов за тот матч и купил себе Феррари на них.

— Это он наврал, конечно. Премиальные были нормальные, но не такие космические. 250 тысяч фунтов никто не получал — намного меньше. Вообще, его слова в том интервью очень неприятно прозвучали для всех нас. К нему в России относились тепло, а тут он себя показал с худшей стороны.

— Видели его Феррари?

— Нет, конечно. Его за границей там понесло, вот он и решил ляпнуть. Я бы не воспринимал его слова всерьез.

— Правда, что Бышовец мастерски выбивал премиальные?

— Ну, этого у Анатолия Федоровича не отнять. В этом плане он был человек слова. Все премиальные, которые он обещал, нам выплатили. Это было реально хорошей мотивацией.

«Знаю, что к Захаряну очень серьезный интерес в Европе. Ему пора ехать туда»

— Были удивлены, что «Динамо» в этом сезоне боролось с «Зенитом» за чемпионство?

— Не понимаю, почему многие в шоке от этого. У них сильный тренер, который за два года выстроил качественную европейскую систему игры. Футболисты его понимают, выполняют все требования. Для титула им, молодым парням, не хватило опыта. Но то, что они конкурировали с «Зенитом» — это не шок. «Динамо» играет в симпатичный футбол.

— Шварцу респект за то, что остался?

— Конечно, респект. Так же большое уважение и Шиманьски, и Моро и вообще легионерам, которые не уехали. Им уважение за твердую позицию.

— Кто-то сможет реально побороться с «Зенитом» за чемпионство в ближайшее время?

— Если будут равные условия — да. Если один клуб будет гегемоном в нашем футболе, от этого никто не выиграет. По примеру АПЛ и НХЛ мы видим, что конкурентная среда рождает интерес.

— Для Арсена Захаряна финал БЕТСИТИ Кубка России — первый финал в карьере. Сейчас он один из лидеров «Динамо». Что творится в голове у молодого игрока, когда накатывает такая популярность?

— Арсен уже набрался достаточного опыта во взрослом футболе, видна его большая перспектива. Нынешнее поколение совершенно другое. Менталитет у молодых игроков сейчас сильно отличается от нашего. Они намного разумнее, чем мы в свое время. Арсен — парень с головой. Я не думаю, что у него будут проблемы с популярностью.

Что касается его возможного ухода из «Динамо», я знаю, что к нему очень серьезный интерес в Европе. Арсену пора ехать в Европу и прогрессировать уже там. Но, надо грамотно выбрать команду — сидя на лавке в большом клубе ты никакого прогресса не достигнешь.

— Есть мнение, что Захаряну повезло в нужное время попасть к нужному тренеру.

— Говоря так, люди нивелируют его талант. Это неправильно. Арсен всего добился сам.

— Еще для одного таланта «Динамо» Кости Тюкавина — это будет первый матч подобного статуса. Конкуренция со Смоловым помогает ему?

— Я думаю, да. Конкуренция с мастером всегда идет на пользу. Мне нравится в Косте голевое чутье и выбор позиции. Он — будущее сборной России. Его сейчас стали критиковать, требовать от него, чтобы забивал каждый момент. Это неправильно, пацану 19 лет. Ему еще расти и расти.

— Топ-3 нападающих России прямо сейчас по вашему мнению.

— Только без ранжирования. Просто топ-3. Агаларов, Смолов и Сперцян.

— Как вам «Спартак» в этом сезоне?

— Неоднозначный сезон. Думаю, это не тот результат, который хотели видеть болельщики в год столетия команды. «Спартак» весь год кидало то вверх, то вниз. Постоянные жалобы на судейство — на этом фоне я уже сам почти поверил в теорию заговора против клуба. Но в «Спартаке» сложно работать. Ваноли сейчас надо дать время. Вряд ли за пол сезона он смог бы научить «Спартак» той игре, которую хочет видеть. Но местами они показывали симпатичный, яркий футбол.

— В последнюю неделю активно обсуждается изменение формата РПЛ. Что для вас видится лучшим решением?

— В первую очередь надо подумать о детском футболе, а не об изменении формата Лиги. У всех команд должны быть равные условия в детских академиях. Тогда бы и основные команды могли бы нормально конкурировать между собой. А когда ты со своей скромной командой выходишь играть против клуба с огромным бюджетом это сравнимо с тем, если бы на ринг поставили бойца из легкого веса и супертяжа. Повышение уровня РПЛ — это не вопрос расширения. Если в РПЛ искусственно введут команды с бюджетом, как у аутсайдеров, что от этого изменится? Яркость чемпионата? Вряд ли.

— У российского футбола есть шанс развиваться в условиях санкций?

— Конечно, он будет развиваться.

О мире с Червиченко: «Созвонились, все обсудили и закрыли вопрос»

— Чем сейчас занимаетесь?

— Основная история, конечно, футбол. Занимаемся с другими бывшими футболистами сборной России в РФС развитием детско-юношеского футбола. Очень много проектов, командировок, ведь все нужно показывать своим примером. Еще регулярно играю в хоккей в нашей команде «Роспресса». Хоккей — чисто для души. Ну и, конечно же, серфинг, кайт, рыбалка. Моя школа на Маврикии все так же функционирует. Короче говоря, вся жизнь у меня сейчас в активном движении.

— Когда мы вас увидим работающим в клубе?

— Пока меня никуда не пускают. Но я работаю, развиваюсь в любом случае. Я не отказываюсь от своих слов — я хочу работать в «Локомотиве». Двигаюсь в этом направлении. В футболе хочу работать только как функционер. Тренеров у нас очень много, а функционеров — нет.

— История с Андреем Червиченко. Сейчас все ок?