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Футбол. Кубок России. Все результаты
12:42 (мск), источник: Sport24

Красотки, которые вдохновляют «Динамо» и «Спартак» на победу в финале Кубка России

У кого получится лучше?

Динамо
СпартакКубок России: результаты и календарь
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22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Пожалуй, впервые за последние 6 лет нас ждет самый яркий финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором сойдутся «Спартак» и «Динамо». В преддверии матча мы решили показать вам прекрасных девушек и жен футболистов.

Именно они будут вдохновлять их на долгожданный трофей, а во время игры наверняка будут переживать и поддерживать своих мужчин на трибунах стадиона «Лужники». Sport24 собрал для вас фото двух сногсшибательных женских команд, перед которыми просто невозможно устоять.

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