Красотки, которые вдохновляют «Динамо» и «Спартак» на победу в финале Кубка России
У кого получится лучше?
Динамо
СпартакКубок России: результаты и календарь
У кого получится лучше?
Пожалуй, впервые за последние 6 лет нас ждет самый яркий финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором сойдутся «Спартак» и «Динамо». В преддверии матча мы решили показать вам прекрасных девушек и жен футболистов.
Именно они будут вдохновлять их на долгожданный трофей, а во время игры наверняка будут переживать и поддерживать своих мужчин на трибунах стадиона «Лужники». Sport24 собрал для вас фото двух сногсшибательных женских команд, перед которыми просто невозможно устоять.