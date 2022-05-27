Красотки, которые вдохновляют «Динамо» и «Спартак» на победу в финале Кубка России

Пожалуй, впервые за последние 6 лет нас ждет самый яркий финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором сойдутся «Спартак» и «Динамо». В преддверии матча мы решили показать вам прекрасных девушек и жен футболистов.

Именно они будут вдохновлять их на долгожданный трофей, а во время игры наверняка будут переживать и поддерживать своих мужчин на трибунах стадиона «Лужники». Sport24 собрал для вас фото двух сногсшибательных женских команд, перед которыми просто невозможно устоять.