Тренер Шварц прокомментировал информацию об уходе из «Динамо»

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц назвал домыслами информацию об его уходе из футбольного клуба. Об этом он рассказал в пятницу на пресс-конференции.

«Последний матч в “Динамо”? Отвечая на ваш вопрос, конечно, это не моя последняя игра в качестве главного тренера, — сказал Шварц. — Если говорить об игре (финале Бетсити — Кубка России с московским “Спартаком” — прим. ТАСС), то да, завершающая игра сезона для нас. Мы готовились усердно, должны подойти наготове».

«Правда ли, что уйду из “Динамо” в “Герту”? Я знаю, что многое говорится об этом. Но в данном случае это домыслы и разговоры, я не комментирую такие слухи. Мы нацелены на финал, который нас ждет. Чувствую ответственность перед клубом, игроками, персоналом», — добавил главный тренер бело-голубых.

Финал Кубка России пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 мск.