Дмитрий Губерниев считает «Спартак» фаворитом в финале Кубка России

«Я рад, что престиж Кубка в последние годы вернулся. Между “Спартаком” и “Динамо” будет самый интересный матч сезона.



“Спартак” — фаворит на фоне всех проблем “Динамо”. Если динамовцы проиграют, то для них это будет кислой концовкой сезона, несмотря на бронзу в чемпионате. В любом случае это равные соперники, и нас ждёт очень интересный финал Кубка», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.