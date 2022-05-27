Дмитрий Губерниев считает «Спартак» фаворитом в финале Кубка России
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал фаворита в матче за Кубок России.
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал фаворита в матче за Кубок России.
«Я рад, что престиж Кубка в последние годы вернулся. Между “Спартаком” и “Динамо” будет самый интересный матч сезона.
“Спартак” — фаворит на фоне всех проблем “Динамо”. Если динамовцы проиграют, то для них это будет кислой концовкой сезона, несмотря на бронзу в чемпионате. В любом случае это равные соперники, и нас ждёт очень интересный финал Кубка», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится послезавтра, 29 мая, на московском стадионе «Лужники». Начало встречи — в 17:00 мск.