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14:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Дюков объяснил, почему не будут продавать пиво на финале Кубка в «Лужниках»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил решение не разрешать продажу пива на финальном матче Кубка России «Спартак» — «Динамо», который пройдёт на стадионе «Лужники» завтра, 29 мая.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о продаже пива на матче финала Кубка России, то давно не продавалось пиво, и нам не хотелось бы делать это первыми, проводить этот эксперимент. Во-первых, это “Лужники” — большой стадион, будет высокая посещаемость. Было бы правильно, если клубы сначала проведут какие-то пилоты продажи пива на матчах РПЛ. После этого мы примем решение о продаже пива на финалах Кубка России.

У московских клубов нет таких ограничений до конца года? Есть нормативный документ правительства Москвы, который разрешает это делать. Есть юридическая составляющая. Мы не изучали детали этого постановления: насколько оно согласуется с теми федеральными решениями, которые были приняты. Исходим из того, что такая возможность есть. Сейчас инициатива должна исходить от московских клубов. Если у них появились право и возможность, то я бы на их месте попробовал провести какой-то пилот и осуществить пробную продажу на одном из матчей РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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