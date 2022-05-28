Промес: игроки «Спартака» прониклись духом Тарасовки — каждый готов к финалу Кубка
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался в преддверии финального матча Кубка России с «Динамо».
Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался в преддверии финального матча Кубка России с «Динамо».
«В команде отличная атмосфера, у нас была хорошая неделя подготовки в Тарасовке, прониклись духом. Каждый готов к финалу. Разговор с легионерами в феврале? Да, мы общались, но каждый будет делать свой выбор», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры — в 17:00.
Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России нынешнего сезона сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».
Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России — в 1995-м.