Промес: игроки «Спартака» прониклись духом Тарасовки — каждый готов к финалу Кубка

«В команде отличная атмосфера, у нас была хорошая неделя подготовки в Тарасовке, прониклись духом. Каждый готов к финалу. Разговор с легионерами в феврале? Да, мы общались, но каждый будет делать свой выбор», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.