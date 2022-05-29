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Футбол. Кубок России. Все результаты
00:25 (мск), источник: ТАСС

Шанс скрасить сезон: «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России по футболу

Команды впервые встретятся в решающем матче турнира.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московские «Спартак» и «Динамо» встретятся в финале Бетсити — Кубка России по футболу. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники», начало — 17:00 мск.

«Спартак» начал выступление в Кубке России со стадии ⅛ финала, поскольку в первой части сезона представлял Россию в Лиге Европы и по регламенту турнира был освобожден от группового этапа. На пути к финалу красно-белые обыграли краснодарскую «Кубань» (6:1), московский ЦСКА (1:0) и красноярский «Енисей» (3:0).

Футбол

Кубок России 2021/2022
Финал, 29.05.2022, 17:00

Спартак-Динамо-

Не выступавшее в этом сезоне на международной арене «Динамо» стартовало с группового этапа. Бело-голубые победили ставропольское «Динамо» (6:0), «Оренбург» (3:0), «Нижний Новгород» (3:0), калининградскую «Балтику» (1:1, 5:4 — по пенальти) и владикавказскую «Аланию» (3:0).

В завершившемся 21 мая розыгрыше Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял 10-е место, повторив свой худший результат за время выступления в чемпионате России.

«Динамо» заняло третье место, впервые с 2008 года попав в число призеров. При этом бело-голубые могли впервые с 1994 года завоевать серебряные медали, но в 30-м туре потерпели разгромное поражение от прямого конкурента за награды «Сочи» (1:5).

Команды в пятый раз в истории сыграют в Кубке России и впервые — в финале турнира. Дважды они встречались в полуфинале: в 1994 году «Спартак» одержал победу со счетом 1:0, в следующем году «Динамо» с таким же счетом обыграло красно-белых. В 2009 году бело-голубые победили со счетом 3:0 в четвертьфинале, в сезоне-2020/21 «Динамо» было сильнее в ⅛ финала (2:0).

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В Кубке СССР команды встречались 11 раз, «Динамо» одержало три победы, шесть раз сильнее были красно-белые, два матча завершились вничью. Команды играли в финальном матче турнира один раз: в 1950 году победу со счетом 3:0 одержали футболисты «Спартака».

«Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года, тогда красно-белые со счетом 0:3 уступили на стадионе «Лужники» столичному ЦСКА. Ранее московский клуб трижды завоевывал этот трофей: в 1994 году спартаковцы обыграли в финале ЦСКА (2:2, 4:2 — пенальти), в 1998-м — московский «Локомотив» (1:0), а в 2003-м — «Ростов» (1:0). В финале 1996 года «Спартак» уступил «Локомотиву» (2:3).

«Динамо» не выходило в финал Кубка России 10 лет. Бело-голубые один раз завоевывали этот трофей — в решающем матче в 1995 году они обыграли волгоградский «Ротор» (0:0, 8:7 — по пенальти). После этого динамовцы еще три раза доходили до решающего матча турнира: в 1997 году они проиграли «Локомотиву» (0:2), в 1999-м — «Зениту» (1:3), в 2012-м — казанскому «Рубину» (0:1).

«Лужники» в ожидании аншлага

«Лужники» примут финал Кубка России в девятый раз и впервые за 15 лет. Предыдущий решающий матч турнира на этой арене прошел 27 мая 2007 года, тогда столичный «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл клуб «Москва». Главные игры турнира также проходили в «Лужниках» в 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006 годах.

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Максимальная вместимость стадиона, на котором пройдет финал Кубка России, составляет 80 840 зрителей. На матче между «Спартаком» и «Динамо» число посадочных мест будет меньше максимальной вместимости и составит 73 189. Как сообщили ТАСС в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС), в эту цифру не входят ложи и места для маломобильных групп населения.

Продажа билетов на игру стартовала 16 мая, после чего в работе сайтов, на которых осуществлялась продажа, наблюдались сбои, а на агрегаторах объявлений стали публиковаться предложения по продаже билетов стоимостью, в несколько раз превышавшую номинал. В РФС ажиотаж вокруг билетов на этот матч назвали сопоставимым с тем, какой был во время чемпионата мира — 2018.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков за несколько дней до финала признавался, что в организации «предполагали и надеялись гарантированно продать 50−60 тысяч билетов». Тогда же он отметил, что спрос на билеты значительно превосходит предложение — число заявок превысило 200 тыс. (под заявками в данном случае понимается число уникальных пользователей, которые зашли на сайт, посвященный финалу Кубка России, а также коллективных обращений в организацию). Также глава РФС отметил, что количество билетов, которые попали к перекупщикам, составляет порядка двух процентов.

«Спартак» не играл в «Лужниках» с сезона-2012/13. До завершения строительства «Открытие Банк — Арены» именно этот стадион был домашним для красно-белых. Девять лет назад в последней встрече перед закрытием арены на реконструкцию в рамках подготовки к чемпионату мира «Спартак» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Последний матч «Динамо» на «Лужниках» состоялся в ноябре 2012 года. Тогда бело-голубые со счетом 5:1 разгромили «Спартак». После этой игры пост главного тренера красно-белых покинул испанский специалист Унаи Эмери, впоследствии четыре раза выигравший Лигу Европы, а также завоевавший семь национальных трофеев с французским ПСЖ.

Особенный матч для «Спартака» и «Динамо»

Даже если оставить за скобками тот факт, что «Спартак» и «Динамо» не выигрывали Кубок России 19 и 27 лет соответственно, финал национального кубка максимально важен для обоих клубов. Для красно-белых предстоящий матч — шанс завоевать трофей в год столетия клуба. Для бело-голубых это возможность скрасить упущенное серебро долгожданным титулом.

Кроме того, предстоящий матч может стать последним в «Динамо» для главного тренера Сандро Шварца. Как утверждает германская газета Kicker, берлинская «Герта» уже согласовала условия контракта с 43-летним специалистом, хотя его соглашение с бело-голубыми рассчитано до конца сезона-2023/24. На предматчевой пресс-конференции Шварц заявил, что встреча со «Спартаком» не станет для него последней в московском клубе. При этом пресс-служба «Динамо» сообщила, что клуб объявит о кадровых и трансферных решениях после финала Кубка России.

«В данном случае это домыслы и разговоры, я не комментирую такие слухи, — сказал Шварц на предматчевой пресс-конференции. — Мы нацелены на финал, который нас ждет. Чувствую ответственность перед клубом, игроками, персоналом».

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в преддверии финала Кубка России не стал говорить о своем будущем в московском клубе, а также допустил, что ситуация вокруг его коллеги может влиять на «Динамо».

«Команда Шварца показывает отличный футбол, она до конца билась за чемпионский титул и абсолютно заслуженно вышла в финал Кубка России. Не знаю, чем все закончится, — уйдет он или нет», — добавил итальянский специалист.

В воскресенье главный тренер «Спартака» сможет рассчитывать на всех игроков, которые есть в заявке. На предматчевой пресс-конференции Ваноли отметил, что это касается и защитника Никиты Чернова, который получил повреждение в полуфинале против «Енисея». Главный тренер «Динамо» признался, что нападающий Клинтон Н'Жи не сможет помочь команде в финале Кубка России, а также отметил, что решение об участии во встрече игрока обороны Диего Лаксальта будет принято позже.

Обширная программа юбилейного финала

Этот розыгрыш Кубка России является юбилейным — трофей будет разыгран в 30-й раз. По такому случаю РФС подготовил для болельщиков обширную развлекательную программу. Она начнется за три часа до стартового свистка — в 14:00 мск.

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У зрителей будет возможность принять участие в матчах с бывшими игроками сборной России Егором Титовым, Андреем Тихоновым, Дмитрием Аленичевым, Романом Павлюченко, Андреем Аршавиным, Владимиром Быстровым, Русланом Пименовым и Дмитрием Булыкиным. Также будут организованы зоны для фото- и автограф-сессий, а также точки нанесения аквагрима. Кроме того, Российский футбольный союз совместно с партнерами подготовил розыгрыши призов и атрибутики.

Еще до запуска зрителей на территорию стадиона, в 10:15 мск, на поле № 14 в «Лужниках» начнется матч между детскими инклюзивными командами, в которых играют футболисты с церебральным параличом. Они созданы под эгидой футбольных клубов «Спартак» и «Динамо». Игра будет посвящена Дню защиты детей.

Финал Кубка России откроет театрализованное шоу под песню «Лучший город земли» в исполнении «Хора Турецкого». Также прозвучит «Футбольный марш» Матвея Блантера в исполнении оркестра Московского Губернского театра. Государственный гимн РФ перед стартовым свистком исполнит народный артист России Григорий Лепс.

В перерыве матча на поле появятся ветераны «Спартака» и «Динамо». Аккомпанементом чествованию прославленных футболистов станет выступление Льва Лещенко. После финального свистка, пока поле будут готовить к церемонии награждения, состоится выступление певиц Максим и Люси Чеботиной, которые поддерживают «Спартак» и «Динамо» соответственно.

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