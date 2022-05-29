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Футбол. Кубок России. Все результаты
18:19 (мск), источник: Sports.Ru

Соболев после гола «Динамо» показал футболку с текстом «Мама, это все для тебя!» и расплакался

Форвард «Спартака» Александр Соболев эмоционально отреагировал на гол в ворота «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

25-летний нападающий открыл счет в финале БЕТСИТИ Кубка России, на 10-й минуте воспользовавшись передачей хавбека Михаила Игнатова.

Празднуя гол, Соболев продемонстрировал майку с надписью «Мама, это все для тебя!» и фотографией. Игровую футболку он натянул на лицо, скрывая слезы.

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