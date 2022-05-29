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Футбол. Кубок России. Все результаты
19:06 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» впервые с 2003 года стал победителем Кубка России по футболу

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 2:1 обыграл столичное «Динамо» в финале Бетсити — Кубка России и стал обладателем трофея впервые с 2003 года. Встреча прошла в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники».

СпартакКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Александр Соболев (10-я минута) и Квинси Промес (72). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55). В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории. Ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах.

Команды в пятый раз в истории сыграли в Кубке России и впервые — в финале турнира. Дважды они встречались в полуфинале: в 1994 году «Спартак» одержал победу со счетом 1:0, в следующем году «Динамо» с таким же счетом обыграло красно-белых. В 2009 году бело-голубые победили со счетом 3:0 в четвертьфинале, в сезоне-2020/21 «Динамо» было сильнее в ⅛ финала (2:0). В Кубке СССР команды встречались 11 раз, «Динамо» одержало три победы, шесть раз сильнее были красно-белые, два матча завершились вничью. Команды играли в финальном матче турнира один раз: в 1950 году победу со счетом 3:0 одержали футболисты «Спартака».

Финальный матч Кубка России прошел на стадионе «Лужники» в девятый раз и впервые за 15 лет. Предыдущий решающий матч турнира на этой арене прошел 27 мая 2007 года, тогда столичный «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл «Москву». Главные игры турнира также проходили в «Лужниках» в 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2002, 2006 годах.

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