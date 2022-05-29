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19:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» сыграет со «Спартаком» за Суперкубок России

«Спартак» обыграл «Динамо» (1:0) в финале БЕТСИТИ Кубка России и стал обладателем трофея.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Таким образом, красно-белые получили право сыграть за Суперкубок России. Соперником москвичей станет действующий чемпион страны «Зенит».

Дата и место проведения Олимп-Суперкубка−2022 будут утверждены РПЛ и РФС позднее. Предварительная дата — 9 июля. Калининград, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Сочи находятся в списке претендентов на проведение матча за Суперкубок России.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории. Ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах.

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2:1
Первый тайм: 1:0
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