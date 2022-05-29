«Зенит» сыграет со «Спартаком» за Суперкубок России

Дата и место проведения Олимп-Суперкубка−2022 будут утверждены РПЛ и РФС позднее. Предварительная дата — 9 июля. Калининград, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Сочи находятся в списке претендентов на проведение матча за Суперкубок России.